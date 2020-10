Antonella Elisa vs Enock “non hai cervello”/ Balotelli sui social “fai la brava”

Antonella Elia contro Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 2020. Durante la decima puntata del reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 è arrivato il momento delle nomination e i concorrenti sono chiamati a fare un nome da mandare al televoto. Nel confessionale è il momento di Enock, il fratello di Mario Balotelli, che fa il nome di Guenda Goria. La Elia dallo studio attacca il calciatore dicendogli: “fai le votazioni che dicono gli altri, ho visto che Dayane Mello ti indicava chi nominare”. Ma non finisce qui, visto che la Elia prosegue facendo una pesantissima accusa al fratello di Mario Balotelli: “non hai il cervello per decidere da solo. Ci stai scocciando!”. La reazione di Enock è immediata: “ma come ti permetti? Non mi conosci e non sei nessuno per dire questa cosa. La volta scorsa mi hai dato del comodino senza neppure conoscermi ed ora questo, decido io chi votare”.

Antonella Elia contro Enock e Pierpaolo Pretelli per difendere Guenda Goria

Antonella Elia non ha gradito le nomination a raffica a Guenda Goria che viene nominata poco dopo anche da Pierpaolo Pretelli con cui la ex concorrente sbotta nuovamente: “non è giusto, siete un branco, siete un gruppo, perché la nominate? – dice la Elia – “magari non avete gli stessi argomenti, mi sembra una ragazza veramente carina, bella, dolce e amorevole, quindi…” ma Signorini interviene “ognuno è libero di nominare chi vuole”. In studio Antonella Elia è su tutte le furie: “sto per implodere e sono dolori” precisa la conduttrice che viene ripresa anche da Alfonso Signorini che le legge in diretta un tweet scritto da Mario Balotelli. Il fratello di Enock, infatti, dopo aver ascoltato le parole della Elia ha twittato: “Antonella fai la brava”, ma la conduttrice replica “non lo conosco, non so che dirgli”.



