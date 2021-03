Antonella Ferrari, la malattia: sclerosi multipla/ Monologo a Sanremo 2021

Antonella Ferrari porta a Sanremo 2021 un monologo sulla sua battaglia contro la sclerosi multipla?

Antonella Ferrari è un volto noto del cinema e della serialità italiana ma per chi non la conoscesse ancora o non ricordasse il suo nome, ecco che Amadeus ha pensato a lei per una storia importante e toccante da portare nel suo Festival di Sanremo 2021. L’artista dovrebbe essere sul palco dell’Ariston proprio in questa puntata e dovrebbe portare in scena un monologo pronto a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sclerosi multipla. In particolare, al centro del suo intervento dovrebbe esserci un brano tratto dal suo spettacolo teatrale Più forte del destino. Tra camici e paillette che racconta la sua lotta alla sclerosi multipla e non solo. Classe 1970, Antonella Ferrari è un volto noto delle soap italiane e, in particolare, di Centovetrine in cui ha vestito i panni di Lorenza Giraldi per alcune stagioni.

Antonella Ferrari si è divisa tra cinema, tv e teatro fino alla diagnosi della malattia

Al suo attivo ha una serie di partecipazione a fiction e film importanti tra i quali anche Un matrimonio di Pupi Avati, ha avuto un ruolo principale in Prima che il gallo canti e in Uomo mortale, firmati da Giuseppe Naretto, e nel primo decennio del 2000 ha preso parte anche alla fiction La squadra poi in Medici Miei e Non smettere di sognare. Dal 2010 cura una rubrica per il settimanale Chi per venire in soccorso di tutti coloro che affrontano il dolore continuano a sperare e nel 2012 ha scritto il suo libro in cui racconta i suoi esordi da ballerina, l’arrivo in tv, al teatro e al cinema e poi la diagnosi della malattia, la stessa storia che ha poi adattato e portato a teatro. Antonella Ferrari è affetta da sclerosi multipla e da anni si batte al fianco dei malati e per i malati tanto da diventare madrina dell’Associazione italiana sclerosi multipla e di dare in beneficenza i proventi del suo libro. Cosa racconterà di questa sua lotta all’Ariston questa sera?



