Antonella Ferrari, ospite oggi a La Volta Buona, alle prese con la malattia: “In questo momento non sto bene con me stessa…”.

Antonella Ferrari si racconta oggi a La Volta Buona approfittando dello spazio dedicato a diete e regime alimentare; la sua storia, scandita dalla malattia – sclerosi multipla – è pertinente con gli argomenti di giornata dato che di recente le è stato diagnosticato anche il diabete. L’attrice non ha perso il sorriso a dispetto delle battaglie che sta affrontando per le sue condizioni di salute e, proprio a proposito dell’ultima patologia diagnosticata, ha raccontato le due facce della stessa medaglia.

Da un lato la gioia per la possibilità di usufruire di una cura per dimagrire, strettamente legata alla diagnosi di diabete; dall’altro, la difficoltà nel perdere peso nonostante il percorso medico in corso. “Io vivo in dieta, ho sempre avuto un rapporto non così facile con il mio corpo; ho alternato nella mia vita dei momenti con kg in più e altri in cui ero magra”. Antonella Ferrari ha dunque spiegato a La Volta Buona la necessità di perdere peso dopo l’assunzione di cortisone per la malattia ma, a dispetto della sua volontà, le cose non stanno andando come previsto.

Antonella Ferrari a La Volta Buona: “Non riesco a perdere perso…”

“Non riesco a perdere peso e in questo periodo non mi sento bene con me stessa”, questa la confessione di Antonella Ferrari a La Volta Buona che oltre il discorso della malattia poggia la sua necessità su un rapporto non proprio placido con la percezione di sé dal punto di vista fisico. “Ho bisogno di perdere quei kg e infatti quando mi hanno prescritto la cura per il diabete ero felicissima”. L’attrice ha dunque interpellato il professor Giorgio Calabrese che, entrando nel tecnico, ha sottolineato le ragioni per le quali non sta riscontrando nell’immediato una perdita di peso nonostante le cure in corso.