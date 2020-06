Antonella Ferrari: “Voglio tornare a Medjugorje”/ “Ero scettica, poi è successo…”

Antonella Ferrari, attrice italiana affetta da sclerosi multipla, è intervenuta in occasione della puntata de “La Vita in Diretta” trasmessa su Rai Uno nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 giugno 2020. Intervistata in collegamento video da Lorella Cuccarini, la donna ha raccontato in primis il suo lockdown (“Sono immunodepressa, dunque non uscivo mai nel lockdown. Per fortuna mio marito era a casa in cassa integrazione e pensava lui a tutto. Io ero barricata in casa, perché più esposta al rischio infezioni”), per poi passare alla sua volontà di produrre stampelle colorate: “Io vado in giro con stampelle glamour, decorate, piene di strass. Vorrei tanto fare una linea di stampelle tutta mia, colorare la disabilità”. Antonella Ferrari ha poi rivelato un retroscena sulla sua esperienza a Medjugorje, che spera di ripetere quanto prima: “Confesso che prima di partire ero scettica, ma quando mi trovavo a Medjugorje è successa una cosa particolare… Durante l’apparizione, un mio carissimo amico che stavo pensando intensamente e non sentivo da un po’ è salito in cielo. Io sono convinta che veramente esista il mistero della Fede. A Medjugorje vivi intensamente la preghiera e il rapporto con Maria”. Una testimonianza giunta in un giorno particolare per tutti i fedeli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA