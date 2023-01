Antonella Fiordelisi accusa choc a Edoardo Donnamaria/ “Mi hai messo le mani addosso”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si lasciano ancora? Lei lancia una pesante accusa

Dopo che Edoardo Donnamaria ha nominato Oriana Marzoli, il gieffino si è sentito in colpa nei confronti dell’influencer spagnola. Il volto di Forum si è scusato con la bionda venezuelana, ma questo ha innescato la reazione di Antonella Fiordelisi.

La schermidora non ha preso bene che Edoardo Donnamaria si sia pentito di aver nominato Oriana e si è sfogata con Daniele: “Allora aveva ragione Dana quando diceva ‘sei il cane di Oriana’. Se non riesce a nominare una persona che poi ci si sente in colpa, ma che è? Qua sono tutti amici di tutti”. Successivamente Antonella Fiordelisi e il volto di Forum si confrontano e cominciano a discutere. La schermidora lancia una pesante accusa al suo fidanzato: “Mi hai messo anche le mani addosso. Ma per favore. Non si fa“. A questo punto, Donnamaria si infuria: “Ma quali mani addosso. Ma metti la testa apposto che sei bruciata“.

Edoardo Donnamaria sull’amicizia con Oriana. “Se Antonello non lo accetta è un problema suo”

Edoardo Donnamaria dopo aver nominato Oriana Marzoli si è sentito in colpa, alla luce dell’amicizia con la venezuelana. In confidenza a Nikita Pelizon, il volto di Forum prova a spiegare i motivi della nomination: “Se l’ho fatto per me? No, ho visto delle cose che non mi sono piaciute e spero che così non le faccia più… Sicuramente non l’ho fatto per Antonella“.

Per quanto riguarda l’amicizia con Oriana, Donnamaria dichiara: “Non faccio le nomination per Antonella, se lei non accetta che io possa volere bene ad Oriana è un problema suo“. Il legame del volto di Forum con l’influencer spagnola ha messo ancora in crisi il rapporto con la schermidora, che non riesce a digerire l’amicizia tra loro.











