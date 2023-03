Antonella Fiordelisi, accuse choc dall’ex: “Sopporta Edoardo per il GF Vip”/ “Mente, fa tutto per la finale!”

Gianluca Benincasa, nuove rivelazioni choc sull’ex fidanzata Antonella Fiordelisi

Gianluca Benincasa è tornato a parlare della sua ex Antonella Fiordelisi con nuove e pesanti accuse. Ospite a Casa Pipol, l’uomo ha in primis commentato le presentazioni ufficiali che ci sono state tra Edoardo Donnamaria e il padre Antonella, Stefano Fiordelisi: “Io credo che in tutto questo che è successo c’è un po’ di follia, – ha esordito, spiegando – non per il fattore che si sono incontrati… è come se il mondo interno del GF Vip è uscito fuori, senza curarsi completamente di cosa c’era all’esterno, vedo solo un enorme interesse mediatico“.

La stessa idea Gianluca ce l’ha della sua ex fidanzata, i cui comportamenti, a suo dire, sarebbero poco genuini e totalmente a favore di pubblico e telecamera. “Sta facendo sempre vittimismo mediatico, vedo tutte cose che vengono usate da lei, per fare quelle che si chiamano clip perché è qualcosa che ti porta avanti.” ha tuonato Benincasa, continuando “Il fatto di addossarsi le colpe, sa che fa colpo sul pubblico, sta giocando sull’emotività del pubblico, non so quante bugie dice in quella casa, è allucinante! Ora lei tutto quello che farà, lo sarà solo per arrivare in finale. Ma non è una Antonella reale quella che vedo, si sta costruendo delle stupidaggini, quella che conosco io non è quella!”

Gianluca Benincasa: “Antonella e Edoardo? Fuori lo avrebbe mandato a quel paese ma lei vuole la finale del GF Vip!”

Gianluca Benincasa è certo che quella che vediamo in TV non sia la vera Antonella Fiordelisi, quella che lui conosce da sempre. Proprio per il Grande Fratello e per rimanere nella Casa, la schermitrice, a suo dire, avrebbe sopportato atteggiamenti molto discutibili di Donnamaria: “Lei è consapevole degli atteggiamenti di Edoardo. Se lei fosse stata fuori lo avrebbe mandato a quel paese, determinati atteggiamenti le danno fastidio, quando le urli contro, le dici parolacce… Per me lei, pur di restare lì dentro, chiude gli occhi su tanto, basta che rimane al GF”.

Il mental coach quindi concluso, rivelando che alla fine del GF Vip, lui e Antonella Fiordelisi avranno certamente un incontro: “Lei dovrà per forza cercarmi, ci sono anche molti interessi che ci hanno legato, ci sono delle cose che ci eravamo detti su cui dobbiamo mettere un punto, ho la roba a casa sua, un contatto deve succedere”.











