Antonella Fiordelisi al centro di polemiche/ Sarà eliminata dopo lo scontro con Pamela Prati?

Antonella Fiordelisi a rischio eliminazione al Grande Fratello Vip 2022. La ex fi Francesco Chiofalo durante l’ultima puntata del GF VIP è stata la concorrente donna più votata dal gruppo femminile che si è espresso con delle nomination palesi. Il motivo? In parte è legato al litigio tra la ex campionessa di scherma e la diva Pamela Prati. Sta di fatto che Antonella all’interno della casa sembra essere sempre sul piede di guerra, visto che ha litigato anche con Sofia Giaele De Donà, la modella ed influencer. Tra le due, infatti, è scoppiata una lite nel cuore della notte quando Giaele ha scoperto che Antonella andava in giro per la casa a chiedere pareri sul concetto di amore e matrimonio della modella.

Giaele, infatti, è sposata con un imprenditore americano, ma nel video di presentazione al GF ha raccontato: “le vere domande da fare sono: “Ma hai un jet privato? Quanti finestrini ha? Hai uno yacht? Quante cabine ha?”. Io e mio marito abbiamo un matrimonio non convenzionale. Passiamo sei mesi all’anno insieme. Poi per il resto io faccio la mia vita e lui la sua in giro per il mondo. Detesto la monogamia: chi si mangerebbe la stessa minestra tutti i giorni?”. Le sue parole hanno fatto tanto discutere fuori dalla casa e non potevano di certo non rimbombare anche tra i coinquilini.

Antonella Fiordelisi contro Pamela Prati al Grande Fratello Vip 2022

Antonella Fiordelisi dal canto suo si è difesa da Sofia Giaele dicendole che è stata proprio lei a raccontare queste indiscrezioni sulla sua vita privata e sul matrimonio precisando: “non mi sei sembrata una persona sensibile a tal punto da non dirlo agli altri”. La giustificazione della ex schermitrice non è bastata a Giaele che ha continuato a discutere nonostante l’intervento di Cristiana Quaranta che ha cercato di far riappacificare le due. Per la Fiordelisi non è il primo litigio nella casa, visto che durante la diretta del programma ha litigato anche con Pamela Prati.

Un battibecco che è proseguito anche dopo la diretta con la Fiordelisi che ha aggiunto: “o è strafottenza, o non ha rispetto per gli altri, o è esibizionismo. Forse non se n’è accorta? Impossibile. È troppo furba. Una che si inventa tutto questo casino mediatico… io la conosco solo per il caso Mark Caltagirone”. A farla ragione ci ha pensato Ginevra Lamborghini : “lascia stare il casino mediatico, proprio perché non hai mai parlato con lei, non giudicare prima di conoscere”. Ma niente da fare, visto che la modella ha replicato: “l’ho nominata perché non ha avuto rispetto di me, Sara, tutti quelli che stavano dietro. Aveva un vestito importante, è alta. Se almeno avesse chiesto: ‘Ragazzi vedete? Io mi metto qua’. Io non vedevo proprio lo schermo. Avevo lei davanti, come se fosse una diva. Solo lei fa queste cose nella casa”.











