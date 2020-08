Antonella Fiordelisi al mare col costume da sirena/ Fan in delirio: “Sei fantastica”

Antonella Fiordelisi si è trasformata in una… sirena! La modella e sportiva, che sui social conta oltre un milione di follower, ha deciso di lasciare ancora una volta i suoi fan senza fiato, mostrandosi in una versione inedita ma, come sempre, molto sensuale. E cosi, in un video caricato su Instagram, ecco in spiaggia, a riva, vestita da sirena. C’è la tipica coda a fare scena ma nella parte superiore Antonella è completamente nuda, coperta solo dai lunghi capelli e dalla posa delle braccia che non lascia intravedere le parti più intime. Inutile dire che di fronte a queste immagini i suoi fan sono letteralmente impazziti e hanno commentato a decine. “Sei stupenda tesoro!! Io Amo le sirene”. “Anto che sirena stupenda, altro che Partenope”, “Sei pazzesca, che sirena”, sono soltanto alcuni dei complimenti ricevuti dalla Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi fa impazzire il web: e con Francesco Chiofalo…

Sicuramente sarà rimasto estasiato di fronte all’immagine di Antonella Fiordelisi vestita da sirena il suo fidanzato, Francesco Chiofalo. Dopo una forte crisi, dovuta a un presunto tradimento, la modella ha deciso di perdonarlo e oggi sono felici uno al fianco dell’altro. Non mancano foto insieme e dediche d’amore a confermare che tutto procede per il meglio. Solo due settimane fa i due hanno festeggiato il primo anno e mezzo insieme e questo dopo una separazione di circa due mesi dovuta al lockdown. “Per quanto forte possa essere questo virus … non potrà mai superare la forza dell’amore. Finalmente ti rivedo dopo 60 giorni … ti amo” è stata la dedica di Francesco al loro incontro post quarantena.

