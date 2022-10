Antonella Fiordelisi: “Antonino? Se non c’era Edoardo, con me ci stava!”/ “Si sarebbe avvicinato a me e…”

Antonella Fiordelisi: “Antonino Spinalbese? Se non ci fosse stato Edoardo, lui secondo me ci stava”

Mentre Antonino Spinalbese e Giaele De Donà si scontrano e allontanano nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, qualcuno lancia insinuazioni pesanti, inserendosi in triangolo amoroso che da settimane ormai fa discutere. È Antonella Fiordelisi la protagonista di alcune frasi che potrebbero sollevare nella Casa un polverone e far discutere nel corso della nuova diretta del reality.

Antonella Fiordelisi: baci e coccole bollenti con Edoardo Donnamaria/ Ma la capanna…

L’influencer, chiacchierando prima con Charlie Gnocchi e poi in confessionale, si è detta certa che, qualora lei non avesse in atto un flirt con Edoardo Donnamaria, Antonino ci avrebbe in realtà provato con lei. “Se non ci fosse stato Edoardo, lui secondo me ci stava.” ha ammesso la Fiordelisi in una chiacchierata in solitaria con Charlie.

Antonella Fiordelisi ha un fidanzato fuori dal GF Vip?/ Spuntano Giletti e Gianluca, lei: "Frequentazioni…"

Charlie Gnocchi avverte Antonella Fiordelisi: “Se Antonino vuole…”

Una volta in confessionale, Antonella Fiordelisi ha ulteriormente argomentato questo suo pensiero: “Se non c’era Giaele e io non avessi avuto questo rapporto con Edoardo lui si sarebbe avvicinato a me in altri sensi“, ha rivelato. Antonella, dunque, ritiene che Spinalbese sia effettivamente attratto da lei e che lui avrebbe potuto tentare di avere un flirt se lei fosse stata libera e se non ci fosse ora in piedi tutta la vicenda che coinvolge Giaele e Ginevra Lamborghini.

Non è però del tutto d’accordo con lei Charlie Gnocchi. Una volta in confessionale, lo speaker ha anzi lanciato un avvertimento alla Fiordelisi: “Pensa di essere lei a gestire la cosa, ma non è così. Antonino ha messo solo la seconda con te, se lui ti viene a cercare e mette la terza, lui straccia tutti”.

Antonella Fiordelisi dai rapporti con la sorella alla gelosia di Edoardo/ Prime tensioni di coppia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA