Antonella Fiordelisi attacca la migliore amica di Donnamaria? “Non sei abbastanza”/ Botta e risposta social

Antonella Fiordelisi attacca la migliore amica di Edoardo Donnamaria su Instagram?

Dopo il botta e risposta con il suo ex Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi torna a lanciare nuove frecciatine social. Molti utenti, nelle ultime ore, hanno segnalato un commento critico scritto dall’ex gieffina sul suo canale Instagram, che sarebbe diretto alla migliore amica di Donnamaria.

Ecco cos’ha scritto Antonella: “Ma queste ragazze che continuano indirettamente a mandarmi messaggi tramite radio, non hanno capito che devono ringraziare che sono un personaggio pubblico. E non posso parlare della loro falsità C. Per fortuna non dovete più fare la bella faccia. – e ancora – Ti consiglio di fare un altro lavoro. Non sei abbastanza ed emani tristezza quando parli. Sorridi di più e sii felice di quello che fai.”

Antonella Fiordelisi contro Camilla Ghini? Cos’è acaduto

Stando a quanto fa sapere Novella 2000, il messaggio di Antonella sarebbe indirizzato a Camilla Ghini, migliore amica di Edoardo Donnamaria. “Stando a quanto leggiamo, infatti, in radio la speaker avrebbe lasciato intendere che il suo amico stava mandando dei messaggi a un’altra. – ha svelato la fonte, aggiungendo che – Ciò che sembra aver sorpreso Antonella Fiordelisi così come diversi fan, è il modo in cui Camilla Ghini avrebbe fatto questa battuta. Il pensiero di molti utenti è che abbia pronunciato queste parole per provocare e lanciare una frecciatina ad Antonella.” Secondo la Ghini, Edoardo avrebbe dunque una nuova fiamma, e l’avrebbe rivelato anche a mo’ di provocazione nei confronti di Antonella che, dunque, ha replicato stizzita.

