Antonella Fiordelisi, attacca l’ex Donnamaria/ “Mi ha fatta sentire sola e sbagliata”, la replica di lui

Antonella Fiordelisi e il botta e risposta al veleno con Donnamaria: cosa è successo

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembra arrivata del tutto al capolinea. Gli ultimi botta e risposta tra i due sembrerebbero dimostrare l’impossibilità di un ritorno di fiamma. La coppia si è detta definitivamente addio a giugno ma nei due mesi successivi ha continuato a sentirsi, facendo pensare ai fan ci fosse una qualche possibilità di rimettere insieme i cocci della relazione.

Nikita Pelizon, tweet polemici su giustizia e sicurezza in Italia/ Edoardo Donnamaria la irride: la stoccata

In realtà, nel corso di questa notte, la schermidora ha dato il via a una serie di frecciate che non lascerebbero alcuna speranza alle fandom dei ‘Donnalisi’. Tutto è iniziato proprio con la condivisione, da parte di una fan della coppia, di una clip risalente al Grande Fratello Vip 2022 in cui Donnamaria riferiva alla Fiordelisi di essere l’unica persona a volerle davvero bene. Lapidaria e inaspettata la risposta dell’influencer campana: “È stata la persona che mi ha fatto sentire più sola e sbagliata della mia vita, quindi non mi sembra il caso”.

Antonella Fiordelisi si racconta sui social con una foto del passato/ "Avevo 17 anni ed ero criticata…"

Donnamaria replica alle frecciate di Antonella Fiordelisi: il post sui social

Lo speaker radiofonico ha replicato in modo sibillino, ma piuttosto pungente alle parole della sua ex Antonella. Edoardo ha, quindi, pubblicato le parole di Sonia Bruganelli a proposito delle rotture: “Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente“. “Grande, grandissima verità” ha aggiunto l’ex gieffino.

Piccata la contro-risposta di Antonella Fiordelisi: “Il rispetto durante la relazione credo sia ancora più importante e visto che ogni volta fai sempre pensare attraverso i social cose non vere perché ti piace illudere le persone ti do il permesso di pubblicare la nostra ultima chat del 28 luglio”. E ancora: “Si è fatto vedere a Ravenna solo perché era un evento di coppia pagato per poi scappare subito a Roma e non farsi sentire più fino a quando non l’ho chiamato io per andare a Filicudi e mi ha detto di no e che non vuole stare con me e poi parla del post relazione? Buona si ma fessa no”. Dunque, sembra ormai lontana la possibilità di una riconciliazione tra i due. Dagli ultimi rumor, invece, pare che la bella influencer sia corteggiata da un calciatore spagnolo. Come andrà a finire?

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: rottura certa?/ Lei corteggiata da un calciatore e lui...

© RIPRODUZIONE RISERVATA