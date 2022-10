Antonella Fiordelisi: baci e coccole bollenti con Edoardo Donnamaria/ Ma la capanna…

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sempre più vicini

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono sempre più vicini e si lasciano andare a baci, abbracci e coccole bollenti. L’attrazione fisica tra i due è sempre più forte e, se finora era stato Edoardo ad ammettere un forte interesse nei confronti dell’ex schermitrice, ora, anche Antonella non nasconde la sua attrazione e il suo interesse per Edoardo al punto da averlo ribadito sia con Charlie Gnocchi che insinuava un suo probabile interesse per Antonino Spinalbese che con lo stesso Antonino.

Nella giornata di ieri, la Fiordelisi si è totalmente lasciata andare trascorrendo tutta la giornata con Edoardo tra baci, abbracci, coccole e racconti di vita. Edoardo, tuttavia, non nasconde la voglia di andare oltre proponendo la realizzazione di una capanna a cui, però, Antonella ha detto no.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non si nascondono più lasciandosi andare ad effusioni anche davanti agli altri concorrenti. Un rapporto, quello tra Antonella ed Edoardo, che piace sempre di più ai fan che, nelle scorse ore, hanno inviato ai due vipponi un nuovo aereo. Di fronte al messaggio d’affetto inviato dai fan, Antonella non ha trattenuto le emozioni lasciandosi andare alla commozione.

A consolarla è stato proprio Edoardo. Tra le braccia di Donnamaria, la Fiordelisi si è lasciata andare totalmente baciandolo e ribadendo il desiderio di voler stare con lui. Un feeling importante che piace molto anche a molti concorrenti del reality come Patrizia Rossetti, Luca Salatino, Nikita e Carolina Marconi.

