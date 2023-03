Antonella Fiordelisi, biglietto per Donnamaria/ “Ti amo da morire. Aspettami…”

Antonella Fiordelisi, il biglietto d’amore per Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi non ha smesso un secondo di piangere durante la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 2022 in seguito alla squalifica di Edoardo Donnamaria e, al termine della puntata, per l’ex schermitrice è arrivato il momento più difficile: la preparazione delle valigie del fidanzato. Mentre piegava i vestiti di Edoardo, oltre ad annusare il suo profumo, ha continuato a piangere spruzzando, poi, il proprio profumo per fargli avere un po’ di sè. Inconsolabile, ha così deciso di scrivergli un biglietto d’amore tirando fuori il forte sentimento che prova per lui.

Accarezzando dolcemente una loro foto insieme scattata al Grande Fratello, Antonella ha scritto: “Abbiamo la stessa foto. La guarderò tutti i giorni fino a quando ti vedrò. Ti amo da morire. Aspettami. Mio”. Mentre continuava a piegare i vestiti da mettere in valigia, poi, ha scritto un altro biglietto: “Ti amo. Manchi. Fai il bravo“, sperando che il tutto arrivi il prima possibile al fidanzato.

Dopo aver preparato la valigia, Antonella Fiordelisi si è tuffata sul letto in cui ha dormito per mesi con il fidanzato Edoardo Donnamaria lasciandosi andare alle lacrime e tirando fuori il senso di colpa che la sta torturando. “E’ tutta colpa mia”, aveva detto nel corso della puntata prima che potesse salutarlo. Da sola, sul letto, mentre stringeva il cuscino e la foto del fidanzato, gli ha chiesto ancora una volta scusa per tutte le volte in cui l’ha fatto stare male.

“Mi manchi, mi manchi amore… Scusa per tutte le volte che ti ho fatto stare male… Come faccio senza di te a stare qua? Pensami sempre”, ha detto tra le lacrime. Parlando, poi, con Giaele De Donà ha aggiunto: “Chissà cosa sta facendo, se mi sta pensando”. “Ma certo che ti pensa”, è stata la risposta di Giaele che l’ha esortata a reagire e a pensare che tra 20 giorni lo rivedrà e che la lontananza rafforzerà ancora di più i loro sentimenti.

