Antonella Fiordelisi “boccia” Soleil Sorge?/ “Eliminata perchè il suo carattere non piaceva”

Antonella parla di Soleil Sorge al GF Vip: le sue parole

Antonella Fiordelisi è stata protagonista di un’altra frase controversa, che ha creato diverse polemiche sui social. La schermidora e Oriana Marzoli hanno parlato di Soleil Sorge, e del suo percorso nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

“Però mi hanno detto che anche se lei è uscita un mese prima ha fatto tanto” afferma l’influencer spagnola. La schermidora aggiunge: “Beh magari il carattere non piaceva rispetto agli altri… Se è uscita prima. Dico, per non arrivare alla fine, magari mancava qualcosa, no? Un po’ troppo forse, magari…” Queste parole della Fiordelisi non sono state gradite ai fan di Soleil Sorge che hanno attaccato la gieffina: “Antonella tu non hai neanche un’unghia di Soleil tu potrai solo stare su IG” scrive un utente. Molti altri commenti negativi si sono susseguiti, anche se i fan della schermidora hanno cercato di placare gli animi.

Soleil Sorge confessione: “Mi ritengo single”

Soleil Sorge è stata ospite di Verissimo, dove ha parlato della sua situazione sentimentale riguardo cui è sempre molto riservata. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato: “Ho deciso di mantenere la sfera dell’amore privata. “

E ancora: “Non per non doverne parlare, ma proprio perché non sono mai stata al cento per cento certa di stare con l’uomo della mia vita. Non sono più pronta a dichiarare l’amore. Nel momento in cui sarò sicura che si tratti della persona per me, la porterò qui in studio. Non voglio dire di più: finché non ho anelli alle dita, sono single” ha affermato la conduttrice del GF Vip Party.

