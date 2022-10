Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo Donnamaria/ “Mi hai rovinato la vita…”

Antonella Fiordelisi, lite con Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ai ferri corti dopo la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022 in cui dopo una clip in cui l’ex schermitrice si lascia andare a dichiarazioni d’apprezzamento nei confronti di Antonino Spinalbese, il pubblico e Sonia Bruganelli si sono schierati totalmente dalla parte di Edoardo. Di fronte all’apprezzamento ricevuto da Donnamaria, Antonella ha tirato fuori la propria rabbia nei confronti di Edoardo da cui si sarebbe aspettata maggior supporto. “Io ho proprio sbagliato tutto. Non mi dovevo avvicinare a nessuno, non mi dovevo lasciar andare con nessuno. Dovevo stare sola come sempre nella vita. Con me hai chiuso, così impari a non difendermi”, ha sbottato.

Secondo Antonella, Edoardo si starebbe comportando da vittima ricevendo così il totale sostegno da parte dei telespettatori e delle opinioniste. “Ti piace passare da vittima ci sei riuscito davanti a tutti bravissimo. Perché solo tu sei preso, io non sono presa da te. Mi dici che ti fidi di me e poi in diretta dici che non ti fidi. Modera le parole. Non è che siccome sembro forte mi puoi attaccare davanti agli altri. A te di me non importa nulla”, ha aggiunto.

Antonella Fiordelisi: “Non mi fa stare bene stare con Edoardo Donnamaria”

Durante le nomination palesi, Wilma Goich, Attilio Romita ed Edoardo Donnamaria, tra gli immuni della serata, sono rimasti in giardino. Edoardo ha spiegato di essere deluso da Antonella che si è arrabbiata con lui dopo aver sentito del sostegno del pubblico nei suoi confronti. “La cosa che mi manda fuori di testa è che lei in questo momento pensa che io stia bene perchè ho il pubblico dalla mia parte. Pensa al gioco e non al nostro rapporto”, ha detto il volto di Forum. “Su questo hai perfettamente ragione”, sono state le parole di Wilma e Attilio.

Antonella, tuttavia, nonostante anche Carolina Marconi l’abbia esortata a riflettere e a mettersi per un istante nei panni di Edoardo facendole notare quanto siano state forti le immagini del video in cui giocava con Antonino Spinalbese, ha ribadito la volontà di continuare il percorso da sola. “A me non mi fa bene stare con lui. Io adesso gli lascio fare il suo percorso da solo. Ognuno per la sua strada. Non lo voglio più vedere proprio. Tanto se lo vedo sto peggio. Quando non c’era lui mi stavo facendo conoscere per quella che sono, dopo che è arrivato mi ha rovinato la vita”.











