Antonella Fiordelisi chiude definitivamente con Edoardo Donnamaria?/ Il gesto social che spaventa fan

Antonella Fiordelisi e il gesto verso Edoardo Donnamaria che spaventa i fan

Antonella Fiordelisi ha deciso di chiudere definitivamente con Edoardo Donnamaria? Dopo averli visti insieme all’evento organizzato domenica 23 luglio, i fan avevano sperato in un ritorno di fiamma. Rispondendo alle domande dei fan presenti, Antonella aveva ammesso di sperare di portare avanti la relazione con Edoardo Donnamaria, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip e con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore. Ieri, però, è arrivato il gesto che spaventa i fan. Nonostante i due si siano lasciati pubblicamente un mese fa, Antonella non aveva mai smesso di seguire Edoardo sui social. Almeno fino a ieri.

Improvvisamente, infatti, la Fiordelisi ha smesso di seguire Donnamaria sia su Twitter che su Instagram. Un gesto forte per l’influencer che, nell’ultimo mese ha totalmente cambiato il suo modo di vivere i social condividendo soprattutto foto e post del proprio lavoro ed evitando di condividere contenuti privati. Un atteggiamento che i fan stanno particolarmente apprezzando e che la Fiordelisi sta continuando a tenere. In silenzio, infatti, ha smesso di seguire Edoardo Donnamaria ed è proprio tale gesto che sta preoccupando i fan.

I movimenti social di Antonella Fiordelisi non sono passati inosservati agli occhi dei fan che hanno notato come la scelta dell’influencer di smettere di seguire Edoardo Donnamaria sia arrivata dopo una diretta Instagram di Matteo Diamante il quale, rispondendo alle domande dei followers, ha svelato la partenza di Edoardo per la Sicilia, precisamente per Filicudi dove trascorre da anni le vacanze nella casa di famiglia e svelando che lo avrebbe raggiunto presto per trascorrere qualche giorno con lui. A chi gli chiedeva di Antonella Fiordelisi, inoltre, ha escluso che Antonella potesse essere presente. Parole che, a detta dei fan, avrebbero scatenato la reazione della Fiordelisi.

Antonella, dunque, sperava di trascorrere le vacanze con Edoardo Donnamaria a Filicudi? Ha scoperto che non ci sarebbe stata nessuna vacanza dalle parole di Matteo? Domande a cui non ci sarà mai una risposta. I fan, però, sottolineano che Antonella, nello stesso istante in cui ha smesso di seguire Edoardo, abbia fatto lo stesso con Matteo per poi ricominciare a seguire quest’ultimo. Tra i Donnalisi, dunque, è davvero tutto finito?

Lei è rimasta ferita tramite terzi che non dovrebbero parlare al posto del diretto interessato.

Muti perché non voglio leggere mezza critica su di lei.

Non è un follow a determinare un sentimento o un rapporto.

Ma lo stare insieme.

Se avessero voluto si sarebbero tenuti. Mo bast. — Vanessa 🦋 (@commentacose) July 28, 2023

La vera invasione della privacy per me è che amici o pseudo tali raccontino i cazzi loro con lo scopo di fare hype

Che questi amici , almeno, non facessero finta di essere infastiditi quando vengono tartassati — theblondes (@theblondes4) July 28, 2023













