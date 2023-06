Antonella Fiordelisi choc “Al GF VIP mi odiavano”/ Gravi accusi ai coinquilini: “Mi facevano credere di…”

Antonella Fiordelisi, lo sfogo e le accuse su Instagram: “Al Grande Fratello VIP mi odiavano”

Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultimo Grande fratello Vip. La modella, che tra le mura di Cinecittà ha trovato l’amore con Edoardo Donnamaria, ha avuto l’opportunità di far emergere la sua personalità e il suo carattere davanti alle telecamere di Canale 5, ottenendo riscontri discordanti. Chi la segue e la sostiene ritiene che Antonella sia una ragazza sincera e autentica, in grado di dire sempre e comunque quello che pensa. Una fan-base sicuramente corposa e attaccata genuinamente all’ex gieffina, commossa all’idea di essere così apprezzata.

E così, in una delle ultime storie pubblicate su Instagram, l’ex gieffina Antonella si è lasciata andare, condividendo tutto le sue emozioni coi fan. Emozioni belle e brutte. “Mentre ero in casa mi facevano credere di essere odiata, che nessuno mi avrebbe apprezzata o capita…”, la prima bordata di Antonella Fiordelisi, evidentemente delusa e amareggiata dall’atteggiamento dei suoi vecchi compagni di avventura.

Come compreso dalla stessa Antonella, in realtà, fuori dalla casa non ha trovato nessuna forma d’odio ad attenderla, semmai un affetto insuperabile da parte dei fan. “A distanza di due mesi, sono consapevole ancora di più della quantità di gente che mi segue, sostiene e supporta 24 ore su 24”, le parole di Antonella Fiordalisi.

“Un fandom così non me lo sarei mai aspettata. Felice di non avere mai seguito la massa. Differenziatevi sempre. Voi mi fate sentire ancora più forte. Grazie a tutti per oggi”, insiste ancora l’influencer, con tanto di emoticon commossa e cuore rosso. Insomma Antonella Fiordelisi dimostra di non essere indifferente all’amore del suo pubblico.

