Antonella Fiordelisi choc contro Oriana al GF Vip: “Passi da un ca**o all’altro”/ “Cafona, vergognati!”

Antonella Fiordelisi attacca Oriana al GF Vip e fa un’affermazione choc!

Oriana Marzoli continua a creare dissapori e spaccature nella Casa del Grande Fratello Vip, è anche vero che alcuni atteggiamenti nei suoi riguardi risultano esagerati, così come determinate accuse e veri e propri insulti che la venezuelana sta ricevendo. È il caso di quanto accaduto alcune ore fa in cortiletto con Antonella Fiordelisi.

Le due hanno iniziato a stuzzicarsi, spinte giocosamente anche da Edoardo Tavassi e Antonella, cercando di pungere Oriana, è finita con l’insultarla. “Lei punta tutto sull’estetica io no.” ha ribadito. Oriana in risposta le ha mandato un bacio, la Fiordelisi ja replicato “Sei un po’ cafona, migliorati, devi migliorare, puoi farlo. Hai 30 anni, puoi ancora farlo. Anche io sono migliorata”.

Antonella Fiordelisi contro Oriana: “Ti butti da un ca***volo all’altro”

Antonella però non si è fermata qui e ha anzi continuato, finendo per lanciarle contro una vera bomba: “Che figure stai facendo mamma mia, ti butti da un ca… volo all’altro. Menomale che non sono tutte come lei le donne.” Proprio quel “ca…volo” detto dalla Fiordelisi aveva chiaramente un riferimento diverso che la gieffina si è fermata dal pronunciare. Pur non pronunciandola, la parola è apparsa palese al web che ha iniziato a diffondere il video in questione (che trovate alla fine dell’articolo), accusando la Fiordelisi di aver superato il limite.

D’altronde Antonella, dopo questa uscita, ha continuato a lanciare stoccate a Oriana, dicendo: “Non ti vergogni un pochino? Datti una regolata, non so quanto puoi piacere agli uomini, si fermeranno solo all’estetica e poi scapperanno, come ha già fatto qualcuno. Devi fare i piatti. Mi ha copiato la coda, vuole essere come me.” E c’è chi ora chiede provvedimenti contro Antonella.

L’errore di Oriana è quello di non fare la vittima nonostante venga inizialmente istigata e poi provocata: “punta solo sull’estetica”

“sei cafona, migliorati”

“che figure stai facendo, passi da un ca… all’altro”

“menomale che non sono come lei le donne”#gfvip #oriele pic.twitter.com/vzlL4nzPTJ — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) January 18, 2023













