Antonella Fiordelisi choc: “Edoardo? Non provo più gli stessi sentimenti”/ Lui frena: “Sono stufo”

I momenti di pace per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip sono ormai rari. Una nuova crisi si è infatti abbattuta sulla coppia dopo l’ultima diretta e una serie di filmati mostrati da Signorini in Casa. Le posizioni di Edoardo hanno scatenato una nuova ondata di delusione in Antonella e, al contrario, le scenate di quest’ultima hanno fatto infuriare Donnamaria. Ne è susseguito un nuovo allontanamento tra i due.

Antonella, che nelle ultime ore si è però riavvicinata a Edoardo, ha ammesso di non provare più per lui gli stessi sentimenti. “Non è abbastanza maturo per stare con me, non sento più le stesse cose e probabilmente non lo vedo più come prima. – ha spiegato in confessionale, aggiungendo “Ha detto: ‘Se lei non ci fosse io starei più sereno’, questa è una frase che non dimentico e farò in modo da accontentarlo. Non voglio che una persona stia con me e stia male, non sono sadica, quindi lo accontento: Antonella non ci sarà più.”

Edoardo Donnamaria, dal suo canto, non cambia opinione e conferma quanto detto in diretta al Grande Fratello Vip sul suo rapporto con Antonella. “Io ho sempre cercato di dargli una giustificazione, poi mi sono stufato e ho iniziato a dire le cose come stanno. – ha tuonato in confessionale, ribadendo poi – Allontanarci per stare meglio? È la verità, è quello che penso.”

Diverse le posizioni nella Casa su questa situazione. Micol rimane schierata dalla parte di Edoardo, dicendo di Antonella: “Non stimo per niente questa persona, loro sono due universi a parte e continuerò sempre a sostenerlo”. Nikita invece è totalmente dalla parte della Fiordelisi e critica l’atteggiamento geloso e quasi di censura di Edoardo.

