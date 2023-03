Antonella Fiordelisi choc: “Ho una sorella che non vedo da 5 anni”/ “Abbiamo padri diversi e…”

Antonella Fiordelisi ha una sorella che non vede da più di 5 anni: chi è Maria Antonietta

Antonella Fiordelisi, come molti crederanno, non è figlia unica. La concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti raccontato di avere una sorella che non vede però da anni. Maria Antonietta, questo il nome della sorella, è più grande di Antonella ed è figlia della madre della Fiordelisi ma non di suo padre Stefano. La gieffina ha raccontato i dettagli di questo rapporto turbolento durante una chiacchierata con Davide Donadei e Andrea Maestrelli.

“Ne ho di cose che non ho detto. Ho anche una sorella, ma non la vedo e non parliamo da più di cinque anni.” ha esordito Antonella, come riportato da Biccy. Poi ha spiegato: “Abbiamo la stessa madre, ma due padri diversi. Lei ha dieci anni più di me. Quando mia mamma ha deciso di separarsi dal suo papà lei è andata in crisi ed è voluta restare con lui, quindi mia madre l’ha accontentata. Perché lei era piccola, piangeva e voleva restare con il padre. Lei è pugliese, di Bari, ma adesso vive a Roma. Sì sta qui perché fa l’ingegnere e lavora molto.”

Antonella Fiordelisi choc: “Mia sorella non mi ha mai aperto la porta di casa”

Antonella Fiordelisi ha quindi spiegato che da piccola ha frequentato molto Maria Antonietta, tuttavia ha dichiarato: “Credo che lei non abbia mai accettato del tutto il fatto che mia madre si sia rifatta una vita con mio padre e che dunque sia finita con il suo di papà.” Pare infatti che la donna non voglia oggi avere rapporti con lei: “Lei non mi vuole vedere, io sono anche andata a Roma ma non mi ha mai aperto la porta di casa. – ha spiegato Antonella – Non vuole proprio vedermi, io ho provato a ricucire il rapporto. purtroppo cinque anni fa è successa una cosa, ma lei proprio non vuole parlare.” La Fiordelisi però vorrebbe ricucire il rapporto con lei: “Sto male perché non la vedo da anni. Sicuramente adesso mi avrà visto in televisione”. E chissà che non si adoperi Signorini per realizzare questo suo desiderio…

