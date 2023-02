Antonella Fiordelisi choc: “Tra Edoardo e Murgia è accaduto anche altro”/ “Si attraggono, si vede”

Antonella Fiordelisi convinta che tra Edoardo e la Murgia ci sia stato dell’altro: la confessione al GF Vip

I momenti di crisi per i Donnalisi al Grande Fratello Vip sono ultimamente più di quelli di pace. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono nuovamente separati nella Casa dopo l’ennesima lite scoppiata in diretta. L’avvicinamento di lui a Nicole Murgia, la ‘palpatina’ scherzosa al seno di quest’ultima da parte del volto di Forum, hanno scatenato l’ira e la disperazione di Antonella, ora decisa a non tornare mai più con lui.

Ma cos’hanno detto Antonella ed Edoardo dopo la puntata? Rimasta sola in confessionale, la Fiordelisi ha ammesso di essere certa che la ‘palpatina’ non è l’unica cosa successa tra lui e la Murgia. “Io pensavo fosse uno scherzo, perché non è possibile una cosa del genere da Edoardo che predica per cose anche più piccole. – ha esordito Antonella – L’ho saputo perché è uscito fuori, altrimenti non l’avrei mai saputo.”

Antonella Fiordelisi: “Edoardo e la Murgia? Sguardi di due persone che si attraggono”

In virtù di questo, Antonella ritiene possa essere accaduto anche altro: “Io penso che oltre questo ci sia stato dell’altro. Di fronte a quelle immagini mi è caduto il mondo addosso, non ci potevo credere. Non sono sicuramente sguardi tra due amici, ma tra due persone che provano attrazione. Non ha avuto le palle di dire la verità, però la verità viene sempre a galla.”

Anche Edoardo, dopo la puntata, si è sfogato su quanto accaduto: “La mia confessione? Era più una paraculata, perché avevo già capito dove si sarebbe arrivati e quindi ho voluto impedire che lo sentisse in diretta.” ha ammesso. Ha perciò smentito l’attrazione per Nicole: “Io e la Murgia ci vogliamo bene, siamo sempre stati molto affettuosi l’uno con l’altra, anche davanti ad Antonella. – e ha concluso – Il nostro rapporto era in crisi da tanto tempo, non è questo gesto ora che provoca tutto, è tutto un insieme di cose che ci ha portati qua.”

