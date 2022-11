Antonella Fiordelisi: “Con Gianluca non finì per Gf”/ “Mi manca punto di riferimento”

Antonella Fiordelisi nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello VIP è tornata a parlare del confronto avuto con l’ex Gianluca Benincasa. In settimana infatti ha ammesso di essersi dispiaciuta per averlo fatto soffrire. “Il nostro amore era già finito da parte mia da un po’, ma adesso è finita anche l’amicizia. Le persone che mi criticano evidentemente non hanno mai vissuto una amicizia così forte. Abbiamo deciso di comune accordo a giugno di lasciarci, ma non per il reality. Io non ero sicura della nostra relazione, mentre lui ha sempre avuto un debole per me. Io prima l’ho visto come un amico, poi come qualcosa in più e alla fine di nuovo come un amico. Non è più possibile però perché lui è ancora innamorato”, ha ribadito.

Edoardo Donnamaria si scaglia contro Alfonso Signorini/ "Non tratta tutti allo stesso modo"

Alfonso Signorini ha evidenziato come in confessionale la Vippona abbia rivelato che per lei Gianluca rappresentava un punto di riferimento che adesso le viene a mancare. “A me manca un punto di riferimento all’esterno del programma, spero che quando uscirò Edoardo lo sarà”, ha chiarito. “Non ti eri allora espressa benissimo”, ha incalzato il conduttore.

Perchè Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia si sono lasciati?/ "Dopo giorni insieme…"

Antonella Fiordelisi: “Con Gianluca non finì per Gf”. Il confronto con Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi ha avuto anche un confronto con alcuni coinquilini sul tema della storia con Gianluca Benincasa. Tra questi anche Antonino Spinalbese, con cui Edoardo Donnamaria non ha un rapporto idilliaco. “Dopo la puntata mi sono sfogata da sola, poi sono arrivati Edoardo, Antonino e Nikita. Antonino mi ha chiesto se avevo bisogno di parlare e mi ha invitato ad andare in un posto più isolato. Non ho pensato che a Edoardo potesse dar fastidio perché si era allontanato”, ha spiegato la Vippona.

Pamela Prati eliminata al Grande Fratello Vip?/ Attacca Edoardo Donnamaria per la nomination:"MI hai delusa"

Anche Edoardo da parte sua ha confermato la versione: “Io mi sono allontanato perché pensavo che sarebbe stato più facile per lei parlare del suo ex con un’altra persona. Dopo un po’ ho iniziato a cercarla e ho visto che era con Antonino. Non era un fastidio, ero preoccupato”, ha chiarito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA