Antonella Fiordelisi concorrente di Pechino Express 2024?/ L’ex vippona pronta ad una nuova avventura ma…

Pechino Express 2024 nel futuro di Antonella Fiordelisi?

Antonella Fiordelisi ha conquistato una bella fetta di popolarità grazie al Grande Fratello VIP. L’ex concorrente della casa più spiata di Italia si è fatta conoscere come una ragazza piuttosto vivace e pungente. Non è un caso che abbia consolidato una fan-base importante nel corso della sua avventura a Cinecittà. I suoi fan dunque sperano di rivederla presto in tv e proprio in queste ultime ore sembra essersi aperto uno spiraglio lavorativo per la modella ed influencer. E’ stata la stessa Antonella Fiordelisi a promettere importanti novità per il futuro e in tanti si domandano se tra queste ci sia proprio un nuovo reality.

Edoardo Donnamaria cancella le foto con Antonella Fiordelisi?/ Il gesto che mette un punto alla storia

In questo senso si stanno intensificando le voci che vedrebbero Antonella Fiordelisi tra le concorrenti di Pechino Express 2024. “Adesso dobbiamo solo capire con chi andrà in coppia”, si legge nella storia riportata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, che sembra dare molto credito a questa possibilità. Un rumor che è circolato molto rapidamente e che sta dando speranza ai tanti fan di Antonella.

Matteo Diamante stronca i Donnalisi: "Nessun ritorno"/ "Tra Edoardo e Antonella non ci sarà mai più niente"

Antonella Fiordelisi a Pechino Express 2024? Nel frattempo si gode la passerella di Venezia

E’ bene sottolineare che al momento non c’è nulla di certo. Si tratta di rumors, al momento nulla di più di una semplice indiscrezione che, oltretutto, la diretta interessata non ha confermato. Nel frattempo però Antonella Fiordelisi ha smentito il suo impiego a La Pupa e il Secchione, mentre ha assicurato che sarà presente a Venezia per il Festival del Cinema, esattamente come altri influencer, come ad esempio Giulia Salemi e l’amica Sophie Codegoni.

L’annuncio della sua partecipazione è arrivato nei giorni scorsi su Instagram e saranno diversi i volti noti della tv. Nel frattempo vedremo se le voci di Antonella Fiordelisi a Pechino Express si intensificheranno o se invece svaniranno in un nulla di fatto.

Antonella Fiordelisi, sfogo sullo stupro di Palermo: "Vergognatevi!"/ "Nel 2023 esistono ancora persone che…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA