Antonella Fiordelisi contro Alberto De Pisis: “Da neutrone si è schierato col gruppetto”/ Lui “Fa la vittima”

Antonella Fiordelisi contro Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip: colpa della nomination

Antonella Fiordelisi non ha gradito alcune delle tante nomination ricevute nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Non solo quella di Milena Miconi ma anche quella di Alberto De Pisis.

Quest’ultimo ha ampiamente motivato la sua decisione di votare Antonella nel corso della diretta: “Nomino Antonella perché sono tante le incongruenze che ho visto nei confronti di Edoardo questa settimana. – ha detto; poi rivolto alla Fiordelisi – Tu sai benissimo, ma lo sanno tutti, quanto io sia stato fin dall’inizio un sostenitore della coppia. Penso però che son passati 140 giorni e nell’ultima settimana sei esagerata. Non tanto nel come vi interfacciate tra di voi, ma nelle incongruenze e tante volte nell’autovittimizzarti. Te l’ho già detto“.

Edoardo Donnamaria crolla: "Antonella? Sono l'unico che si impegna per la coppia"/ Lei non perdona…

Antonella Fiordelisi contro Alberto De Pisis: “Prima era un ‘neutrone’ ora si è schierato…”

Alberto De Pisis ha insomma rimarcato l’atteggiamento di Antonella di ‘fare la vittima’, cosa che non è l’unico ad accusare. D’altra parte la Fiordelisi, nella solitudine del confessionale, ha commentato in modo pungente l’atteggiamento di Alberto nei suoi confronti, accusandolo di essersi ‘accodato’ al gruppo forte della Casa: “Anche Alberto si è accodato al gruppetto, quelli che io chiamo ‘i neutroni’… – ha tuonato la Fiordelisi, spiegando che – probabilmente loro mi vedono finta ma chi mi conosce sa quanto sono emotiva.” Durante la notte di ieri però Antonella ha litigato non solo con Alberto ma anche con molte altre persone di questo fatidico ‘gruppetto’ che lei tanto critica.

Antonella e Nikita contro Milena al GF Vip: "Fai l'amica e poi nomini?"/ Lei replica: "Non ho visto rispetto"

LEGGI ANCHE:

GF Vip: Antonino Spinalbese ci prova con Antonella?/ "Se tu fossi la mia ragazza..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA