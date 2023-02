Antonella Fiordelisi contro Oriana al GF Vip: “Daniele? È solo una sfida con Martina”/ “Teme il rifiuto”

Antonella Fiordelisi critica Oriana al GF Vip: “L’interesse per Daniele Dal Moro? È solo una sfida con Martina”

Mentre Oriana Marzoli ha ritrovato una complicità con Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip, c’è chi torna ad accusarla, mettendo in discussione proprio il suo interesse per il gieffino. Tra questi c’è Antonella Fiordelisi che, prendendo spunto dall’ipotesi fatta da Martina Nasoni su Oriana, è tornata ad attaccarla.

GF Vip: Edoardo Donnamaria ancora furioso con Antonella/ "Vai a leccare i cucchiai…"

Martina ha infatti dichiarato che, fuori dal GF Vip, Oriana non si sarebbe mai interessata ad un ragazzo dalla personalità così complessa come Daniele. Dichiarazione che ha dato alla Fiordelisi lo spunto per avanzare la sua critica alla ormai eterna rivale del GF Vip: “Non è presa ed innamorata di Daniele, per lei è come una sorta di sfida con Martina. – ha esordito, aggiungendo poi – Non può fare la parte di quella che viene sempre rifiutata dagli uomini, quindi ci deve riuscire per forza.”

Antonino, strategia per far fuori Oriana dal GF Vip/ Il suo piano scuote il web

Martina Nasoni pronta a chiudere con Daniele Dal Moro

Pungente il commento di Antonella su Oriana, che potrebbe scatenare tra le due nuovi scontri nella Casa. Intanto di scontri per la Marzoli non mancano, ultimo proprio quello con Martina Nasoni, dopo la rivelazione fatta da Daniele Dal Moro sulla loro relazione in realtà mai esistita veramente. Dichiarazione che ha poi trovato la replica in confessionale della Nasoni: “Ho capito perfettamente il valore che lui mi da, sono stata trattata da lui come una perfetta sconosciuta ed è quello che riceverà da me nei prossimi giorni.”

LEGGI ANCHE:

GF Vip: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nuova coppia?/ "Non mi frega degli altri…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA