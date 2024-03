Antonella Fiordelisi contro tutti a Pechino Express 2024?/ Barbara Petrillo svela il retroscena

Antonella Fiordelisi contro tutti i concorrenti a Pechino Express 2024?

Dopo essere stata una protagonista indiscussa del Grande Fratello 2024, Antonella Fiordelisi è tra i concorrenti di Pechino Express 2024. L’influencer è in gara con Estefania Bernal con cui forma la coppia ItaliaArgentina. Sin dalle prime battute, la Fiordelisi ha tirato fuori il suo carattere forte e determinato. Nella prima puntata, dopo aver ricevuto il malus dai Brillanti ovvero da Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, ha promesso di vendicarsi e nel secondo appuntamento non ha badato alla presenza dei Giganti ovvero Francesca Piccinini e Ghedina pur di portare a termine una missione.

A Pechino Express, dunque, sta confermando di essere molto competitiva e di non arrendersi davanti a nulla esattamente come faceva al Grande Fratello dove, però, per il suo carattere, si è scontrata con la maggior parte degli altri concorrenti. Ad oggi, infatti, la Fiordelisi ha mantenuto i rapporti con pochissimi ex coinquilini in primis con Luca Salatino, Patrizia Rossetti, Oriana Marzoli con cui si è riappacificata solo dopo diversi mesi e Alberto De Pisis. Come sono, invece, i rapporti tra la Fiordelisi e gli altri concorrenti di Pechino?

Barbara Petrillo e il retroscena su Antonella Fiordelisi

Dai vari movimenti social, pare che Antonella Fiordelisi sia riuscita a mantenere ottimi rapporti con tutti i concorrenti di Pechino Express 2024 con i quali, prima della messa in onda della prima puntata, ha anche fatto una reunion. Sotto i post della Fiordelisi non mancano mai i commenti e i like degli altri concorrenti di Pechino e a confermare il tutto è anche Barbara Petrillo che, con Maddalena Corvaglia, forma la coppia delle Amiche.

“Mi fa strano parlare sul mio social di un’altra persona che non è presente, però ne approfitto ora per dire che quello che penso di Antonella. Penso che sia veramente una scoperta, una bravissima ragazza. La adoro, mi fa scompisciare dalle risate, è genuina ed è anche molto coraggiosa e questa è una cosa che io apprezzo molto nelle persone. Comunque è adorabile, io le voglio proprio bene“.

