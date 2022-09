Antonella Fiordelisi critica Pamela Prati al GF Vip: “Non si integra”/ “Non sta mai col gruppo!”

Antonella Fiordelisi critica Pamela Prati al Grande Fratello Vip: “Non sta mai col gruppo!”

Il ritorno di Pamela Prati al Grande Fratello Vip continua a far discutere. Molti sono stati i malumori manifestati dal web di fronte alla scelta di Alfonso Signorini di dare una seconda chance alla showgirl che nel 2016 era stata squalificata e aveva litigato anche con lo stesso Signorini, allora opinionista di Ilary Blasi. Il conduttore, d’altronde, ha parlato di una Pamela diversa, “cambiata” rispetto a quella vista anni fa nella Casa; un cambiamento che però Antonella Fiordelisi non nota.

La modella e influencer, durante una chiacchierata con Sara Manfuso, ha lamentato il modo di fare di Pamela Prati che preferisce stare in disparte piuttosto che integrarsi col gruppo e conoscere quelli che potrebbero essere i suoi compagni per molti mesi.

Antonella Fiordelisi punge ancora la Prati: “Faceva così anche nell’altra edizione”

“Io non la giudico per il casino che ha fatto, la giudico perché non si integra, non interagisce con noi”, ha ammesso Antonella Fiordelisi durante la chiacchierata con Sara Manfuso, facendo riferimento alla Prati. Poi ha notato che: “Lei fa così, mi ricordo che ha già fatto il Grande Fratello e stava sempre da sola. Gli altri non devono dire che sta con noi perché non è vero”. Sara Manfuso, d’altronde, ha preso un po’ le parti della showgirl, invitando la Fiordelisi a non premere troppo sull’integrazione della Prati: “Uno non può neanche forzare, non possiamo essere sempre noi a includere”, ha replicato l’opinionista. Di fatto questo comportamento potrebbe causare problemi alla Prati nella convivenza col gruppo. Non resta che vedere come si svilupperà.

