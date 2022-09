Antonella Fiordelisi crolla al GF Vip: “Tutti contro me, vorrei andare via”/ Ciacci accusa: “È un’invasata!”

Antonella Fiordelisi crolla dopo la lite con Giovanni Ciacci al GF Vip: “Non sopporto più nessuno”

Ieri sera la Casa del Grande Fratello Vip 2022 è stata scossa dalla lite scoppiata tra Giovanni Ciacci e Antonella Fiordelisi. Quest’ultima è stata infatti accusata dal celebre costumista di essere stata approssimativa nell’apparecchiare la tavola, pur essendosi presa il compito di farlo. La discussione è poi degenerata, portando i due ad alzare i toni e coinvolgendo anche altri coinquilini.

Giovanni Ciacci sbotta contro Antonella Fiordelisi “Se ti prendi un impegno finiscilo"/ Cos'è successo?

Una lite che viene mostrata anche nel corso del dayitme del GF Vip del 28 settembre che aggiunge ulteriori dettagli attraverso i confessionali fatti dai due dopo lo scontro. Nel suo sfogo, Antonella si dice stufa di essere presa di mira dagli attacchi di tutti, ammettendo di essere già stanca: “Vedo che tutti mi puntano il dito. Non sopporto più nessuno, me ne vorrei andare da mamma e papà!”

Antonella Fiordelisi in lacrime al Gf Vip "Ce l'hanno tutte con me"/ Lo sfogo dopo la nomination

Giovanni Ciacci contro Antonella: “È un’invasata!”

Dall’altra parte Giovanni Ciacci non cambia la sua idea su Antonella e sul comportamento che ha poi scatenato la loro lite. Anzi, senza perdere il suo tocco ironico, trova che non sia l’unica ad avere un atteggiamento forse troppo aggressivo: “È un covo di vipere ma vipere che a confronto Medusa era Shirley Temple!”, tuona. E mentre a tavola accusa la Fiordelisi di essere “un’invasata”, nel mistero del confessionale fa notare: “Se ha preso due nomination in due settimane in motivo ci sarà! Ti leva il lume dagli occhi!”

Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà: accordo prima del GF Vip 7?/ Retroscena...

Ciacci dunque sottolinea l’atteggiamento provocatore della Fiordelisi, lo stesso che avrebbe scatenato nella Casa del Grande Fratello Vip 7 altre liti nel corso di questi primi giorni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA