Antonella Fiordelisi, crollo e lacrime in piena notte/ “Voglio tornare da Edoardo e…”

Il crollo di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, al termine della 42esima puntata del Grande Fratello Vip 2022, ha avuto un vero e proprio crollo lasciandosi andare ad un duro sfogo e alle lacrime. Le critiche durissime che le ha rivolto Orietta Berti in studio hanno ferito profondamente la Fiordelisi che, chiusa in camera da letto, ha ammesso di non farcela più e di essere arrivata al limite. Dopo aver chiesto al pubblico di farla tornare a casa durante la diretta con Alfonso Signorini, la Fiordelisi ha ribadito il concetto durante un momento di sfogo con Nikita Pelizon e Andrea Maestrelli.

Probabili formazioni Udinese Milan/ Diretta tv: Giroud è squalificato

A ferire Antonella sono state non solo le critiche di Orietta Berti, ma anche l’atteggiamento degli altri concorrenti in casa. Antonella Fiordelisi ha ammesso di sentirsi profondamente sola e di non riuscire a sopportare più le critiche degli altri vipponi che la accusano di strumentalizzare la sua storia con Edoardo Donnamaria di cui sente profondamente la mancanza.

DIRETTA/ Arsenal Sporting Lisbona (risultato finale 4-6 dcr): sbaglia Martinelli!

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

“Voglio stare a casa con mamma e papà e mangiare quello che voglio. Poi voglio uscire e vedere se Edoardo è fuori che mi aspetta”, le parole di Antonella che non nasconde di aver paura di perdere il fidanzato Edoardo Donnamaria che, da fuori, le sta dimostrando quanto la ami. “Non ce la faccio più Andre. Non sto bene sono stanca davvero. Vado dallo psicologo fino a quando non uscirò. Io ora mangio fuori, non mangio con questi qui”, aggiunge.

Antonella si è anche sfogata con Milena Miconi ammettendo di essere stanca anche delle varie dinamiche e di come, puntualmente, va in studio per poi non essere mai la finalista. “Non mi merito di stare qui con queste persone ve lo dico. Questo è quello che penso. Ho sperato che magari andasse Nikita in finale e invece nulla. Quindi significa che da fuori non si vede nulla“, conclude.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Diretta gol: la Lazio alza bandiera bianca

Le ancore di salvezza di Antonella. A:"voglio stare con mamma e papà…e voglio vedere se Edoardo mi aspetta e c'è sempre così sto con lui, se mi ama ancora".#donnalisi #drojette #fiorde #edoinstudio pic.twitter.com/BhmDnzytU3 — Andrea.B ✨🌍 (@AndreaB77447718) March 17, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA