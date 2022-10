Antonella Fiordelisi dai rapporti con la sorella alla gelosia di Edoardo/ Prime tensioni di coppia?

Antonella Fiordelisi e il retroscena sui rapporti con la sorella

Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha parlato del rapporto con la sorella con cui non parla da diverso tempo. La ex schermitrice è una ragazza sincera e diretta, dal carattere onesto pronta sempre a portare il buonumore nella casa, ma in pochi conoscono la sua vita. All’interno della casa la Fiordelisi sta cominciando a far conoscere anche le sue fragilità aprendo il suo cuore e rivelando dettagli finora inediti della sua vita privata. In particolare nelle ultime ore si è soffermata a parlare del rapporto con la sorella da cui si è allontanata da diverso tempo. Le due sorelle sono opposte, l’una più timida, l’altra più esuberante. Nate da padri diversi, Antonella e la sorella per un certo periodo si sono anche frequentata, ma ultimamente i loro rapporti si sono raffreddati.

Una confessione che Antonella ha fatto ad Alberto Di Stasi con cui ha legato molto all’interno della casa nonostante il “triangolo” con Edoardo Donnamaria. Proprio al vippone, la Fiordelisi ha espresso la sua titubanza su un possibile ingresso della sorella nella casa per un confronto-chiaramente. Non solo, ha anche aggiunto che la sorella prova rancore verso di lei e la madre in quanto non avrebbe superato la separazione dei genitori.

Antonella Fiordelisi si confronta con Edoardo Donnamaria

“La mamma è la mamma. È la cosa più preziosa che abbiamo nella vita” è il commento Alberto di Stasi che esorta Antonella Fiordelisi a pensare in positivo. Anche Luca Salatino ha spinto Antonella a cercare un confronto con la sorella per cercare di superare il passato recuperando così un rapporto. Intanto Antonella si è confrontata con Edoardo Donnamaria con cui sta vivendo un flirt nella casa. Il motivo? Il comportamento risentito di Alberto Di Stasi nei confronti del volto noto di Forum reo di averlo illuso.

“Guarda che gliel’hai data tu questa confidenza per farlo reagire così. Si vede palesemente che è geloso di te, arrivaci, non sei stupido. Visto che hai avuto un bellissimo rapporto con lui di amicizia, anche se lui ha pensato altro, ti dico evita certe confidenze. Queste sono scenate di gelosia, come se voi aveste fatto qualcosa o come se tu gli avessi fatto pensare chissà cosa, quindi fatti un esame di coscienza” – ha detto la Fiordelisi. Che ne pensate?

