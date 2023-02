Antonella Fiordelisi delusa da Edoardo Donnamaria/ “Per me questo non è amore…”

Antonella Fiordelisi delusa da Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi non nasconde la propria delusione per come stanno andando le cose con Edoardo Donnamaria. Le diverse amicizie, la difesa pubblica di lui nei confronti di Micol Incorvaia che ha rivolto critiche dure alla Fiordelisi, hanno incrinato il rapporto. Antonella ha più volte ribadito di non sentirsi amata e protetta sottolineando di non vederlo più come complice ma di sentirlo un nemico. Nelle scorse ore, i due hanno provato a riavvicinarsi stuzzicandosi con frecciatine e giochi, ma sembrano ancora molto lontani. Durante una conversazione con Matteo Diamante, Antonella si è così lasciata andare ad uno sfogo. “Non mi piace che mi stuzzica così e poi sta tutto il giorno con gli altri”, ha ammesso l’ex schermitrice notando l’atteggiamento di Donnamaria a stare soprattutto con il gruppo del cortiletto.

Antonella decisa a rivedere Antonino dopo GF Vip: "È speciale"/ Edoardo sbotta: "Futuro insieme? Non so"

“Per me questo non è amore” e, delusa, conclude “Ci vogliono i fatti in amore, non le parole”. “Avete tanta attrazione fisica, però nella comunicazione non vi trovate”, dice a sua volta Matteo. Nel corso della notte, mentre era a letto con Nikita, Antonella è stata raggiunta da Edoardo che l’ha stuzzicata nuovamente per poi salutarla. “E’ solo attratto da me fisicamente”, dice poi sconsolata a Nikita.

Antonella Fiordelisi choc: "Edoardo? Non provo più gli stessi sentimenti"/ Lui frena: "Sono stufo"

Confronto a cuore aperto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Quella appena trascorsa ha così portato Antonella ed Edoardo ad un lungo confronto a cuore aperto. Entrambi hanno abbassato i muri tirando fuori lacrime e sentimenti. “Mi fai sentire sbagliata, sola e non amata”, ammette Antonella. “Anche tu”, replica Edoardo sottolineando di non essere mai sentito sicuro nella relazione e di aver sempre avuto paura di perderla. “Lo sai che ci tengo a te altrimenti non sarei qui”, aggiunge ancora Donnamaria. Entrambi, poi, ammettono di sentire la mancanza l’uno dell’altra anche se l’orgoglio li porta a mostrarsi sereni e felici quando sono in compagnia degli altri.

Antonella choc contro Oriana "urla, forse è perché non fai l'amore"/ Web in rivolta!

Senza difese, Antonella, poi, chiede se riusciranno a recuperare il rapporto. Edoardo sottolinea i sentimenti che li legano e per i quali, in cinque mesi, hanno dovuto affrontare tante prove spiegando che la base affinchè tutto si risolva è abbastanza buona. Dopo un confronto lungo e sincero, i due si salutano andando a dormire in due letti diversi.













© RIPRODUZIONE RISERVATA