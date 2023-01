Antonella Fiordelisi delusa da Edoardo Donnamaria/ “Si fa condizionare, non mi ha…”

GF Vip, Antonella Fiordelisi esclusa da un gioco: “Nessuno che mi considerava“

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano proprio non trovare pace nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Tra tira e molla continui, allontanamenti e riavvicinamenti, il loro rapporto si fa ogni giorno più turbolento, anche per motivi apparentemente futili. Come quello che, nelle ultime ore, ha visto la concorrente sfogarsi con Attilio Romita e Davide Donadei per un gesto del suo Edoardo che non le è affatto piaciuto. A suo dire, infatti, lei avrebbe voluto fare un gioco di gruppo ma nessuno l’avrebbe chiamata, nemmeno Donnamaria.

“Fidatevi che non è bello” si sfoga Antonella, con Davide che la appoggia: “No, ma hai ragione, se volevi giocare tu e ti fanno questa roba… Però avvelenarsi per questa roba, ormai hai capito come funziona“. La Vippona si è sentita esclusa dal gioco: “Nessuno che ti viene a chiamare: ‘Senti, vuoi fare un gioco?’“. E palesa delusione per Edoardo: “Prima ho chiesto: ‘Vogliamo fare quel gioco delle carte e delle parole che mi piace?’. Nessuno che mi considerava. Vado a fare con molta carineria la lavatrice ad Edoardo e vedo lui che sta giocando a quel gioco e avevano già iniziato, senza chiamarmi“.

Antonella Fiordelisi delusa da Edoardo Donnamaria: “Si fa condizionare“

Antonella Fiordelisi è rimasta piuttosto scottata per l’indifferenza dei suoi compagni di viaggio, che non l’hanno chiamata per il gioco in compagnia, e soprattutto per Edoardo Donnamaria. Al Grande Fratello Vip 2022 aleggia una nuova nube di tempesta sulla coppia, e le parole della concorrente lasciano presagire un nuovo imminente scontro con il coinquilino: “Io con lui non l’avrei mai fatto. Io dico così perché lui si fa condizionare, vuoi o non vuoi. Io vado a fare la lavatrice per lui e lui si mette a giocare, e non mi chiama nemmeno. Ma stiamo scherzando?“.

Parlando con Davide e Attilio, Antonella si lamenta ulteriormente per essere stata esclusa dal gioco e accusa il gruppo (Donnamaria compreso) di avere la coda di paglia per non aver risposto a una sua specifica affermazione: “Arrivo là e già stavano giocando per i fatti loro. Sono arrivata là e ho detto: ‘Ragazzi non mi avete neanche chiamata, complimenti, vergognatevi‘. Tutti zitti, come se avessero la coda di paglia. Non hanno detto niente, neanche Edoardo“.

