Antonella Fiordelisi: “Delusa da Giaele e Micol, spregevoli”/ Edoardo appoggia “Detta frase brutta e stupida”

Antonella Fiordelisi torna ad attaccare Micol e Giaele al Grande Fratello Vip

La frase di Micol Incorvaia sulla ‘limitatezza mentale’ di Antonella Fiordelisi ha avuto forti ripercussioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo lo scontro andato in onda in diretta, le due si sono sfogate in confessionale, lanciando ulteriori accuse alla rivale. Antonella in particolare si è detta molto risentita, definendo Micol una persona falsa e spregevole.

“La clip che ho visto stasera è proprio la conferma dei miei dubbi. – ha esordito la Fiordelisi – Perché parli sempre di me in questo modo? Perché parli sempre di me? Parla di Edoardo Tavassi, forse non lo fai perché non te ne importa niente!” ha tuonato contro Micol. E citando poi anche Giaele De Donà ha aggiunto: “Ora sono davvero delusa, l’essere umano è spesso spregevole. La falsità fatta a persona in una coppia di amiche.”

Anche Micol ha poi commentato l’accaduto: “La reazione di Antonella è sicuramente lecita ma non mi sento colpita perché non è nulla di diverso da quello che mi ha già detto in passato. – ha spiegato in confessionale, aggiungendo – Dice poi che lei non parla mai male alle spalle degli altri ma non è vero! Lei ed Edoardo passano le ore a parlare di Giaele e di altri sotto le coperte!”

Dalla parte di Antonella si è poi schierato Edoardo Donnamaria, dichiarando: “Una frase di questo tipo non si può giustificare. Oltre ad essere brutta è stata anche stupida alla fine.” Da quella di Micol, invece, si è schierato Tavassi che ha detto: “L’uscita di Micol è stata infelice ma io so cosa voleva dire davvero, perché io quel discorso l’ho sentito in prima persona.”

