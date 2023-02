Antonella Fiordelisi delusa dal pubblico del GF Vip/ “Non ci ha capite, troppo vere”

Antonella Fiordelisi: sconfitta al televoto da Oriana

Antonella Fiordelisi non ha digerito la vittoria di Oriana Marzoli al televoto del preferito. Nonostante sia stata resa immune da Sonia Bruganelli, la ex schermitrice ha iniziato a sentire la tremare sotto i piedi. Per molto mesi Antonella e Nikita Pelizon sono state le preferite in quasi tutti i televoti del Grande Fratello Vip, ma nelle ultime due settimane il vento è cambiato: le due gieffine sono state battute da Alberto De Pisis e Oriana Marzoli.

Dopo la puntata la Fiordelisi si è lamentata con Edoardo Donnamaria dell’esito del televoto e ha detto che i telespettatori non capiscono lei e Nikita: “Mi dispiace solo che il pubblico non ci ha capite a me e Nikita. Questo forse perché io e lei siamo troppo vere, quello è vero il problema. Tanto va avanti chi fa le trashate, chi è scurrile e chi dice sempre le parolacce in diretta”.

Edoardo Donnamaria però non ha dato molto corda alla ragazza: “Forse perché è il contrario, forse è il contrario di quello che dici Antonè”. Antonella si è poi sfogata con Martina Nasoni e Nikita Pelizon: “Stiamo subendo troppe cose qui dentro da tanto tempo. Guarda che c’è il pubblico che non ci ha capite a me e lei. Noi ci siamo rimaste male. Poi in più con quest’aria qui dentro. Le persone vere qui non vengono capite. Io non capisco perché è stata fatta preferita lei”. Sui social in pochi credono all’amicizia tra Nikita e Antonella: “Ma sicuro, quelle due si sono unite per due motivi: l’odio per Oriana, e unire i fandom” e “Che poi quando usciranno tutti loro non saranno più amiche ci scommetto quello che volete”.

