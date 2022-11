Antonella Fiordelisi dichiara guerra a Oriana Marzoli/ “La Barbie? La sistemo io”

Antonella Fiordelisi: gli ingressi di Micol Incorvaia e Oriana Marzoli

Ieri sera è stata una puntata del Grande Fratello Vip 2022 difficile per Antonella Fiordelisi. La schermitrice ha visto entrare nella casa Micol Incorvaia, ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, con cui si messaggiava mentre era in quarantena prima di entrare al GF Vip. Tra le due sono state subito scintille: “Non sapevo facessi l’opinionista visto che dici che lui è più preso di me. Siete amici e basta o amici di letto? Ora so chi nominare”, ha detto la Fiordelisi. Ma non è tutto, anche l’ingresso di Oriana Marzoli non è stato molto apprezzato da Antonella. Dopo la puntata, l’influencer venezuelana ha consigliato a Edoardo Donnamaria di fare il suo percorso senza stare sempre attaccato ad Antonella. Il volto di “Forum” ha subito riportato alla ragazza le parole di Oriana, che ha subito reagito: “Quanto mi sta sulle pa**e questa qui. Mamma mia già mi sta sulle pa**e. Ha iniziato con il piede sbagliato. Che degrado comunque. L’accoglierò proprio bene in questa casa vedrete”.

Antonella Fiordelisi sul piede di guerra con la Barbie spagnola

Antonella Fiordelisi si è poi sfogata con Nikita Pelizon: “Oriana ha detto a Edoardo di fare il suo percorso da solo e lui mi ha riferito tutto. Questa qui è appena arrivata e già rompe le pa**e. In questi giorni la sistemo io tranquilla. Non si preoccupasse dei miei fatti quella Barbie”. Su tutte le furie, la Fiordelisi ha parlato dell’intromissione di Oriana nella sua storia con Edoardo Donnamaria anche con Luca Salatino: “Sì la Barbie spagnola. Non ha contenuti. Poverina. Non sa di che parlare. Entra qui senza suoi contenuti e deve scassare agli altri”. Poi è tornata sull’argomento anche parlando con il nuovo arrivato Edoardo Tavassi: “Tra me e lei non c’è proprio competizione. Per lei è una battaglia persa. A me piace stuzzicare quando mi pestano i piedi”. Ricordiamo che Oriana Marzoli è famosa per aver abbandonato dopo pochi giorni i reality a cui ha partecipato in Spagna: nel 2016 ha partecipato a Supervivientes rimanendo in Honduras solo cinque giorni, due anni dopo è rimasta solo tre giorni nella casa del Gran Hermano Vip. Quando durerà nella casa di Cinecittà?

