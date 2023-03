Antonella Fiordelisi, dichiarazione d'amore tra le lacrime per Donnamaria/ "Lui è..."

Antonella Fiordelisi, dichiarazione d’amore per Edoardo Donnamaria

Si sono scelti e innamorati sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022 e per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la squalifica di quest’ultimo, ha messo fine all’avventura che hanno vissuto insieme sin dal primo giorno. Per la Fiordelisi è stata un durissimo colpo e, prima ancora di salutare il fidanzato per l’ultima volta, Antonella ha ammesso di sentirsi profondamente in colpa per l’accaduto. Dopo aver salutato, la Fiordelisi è crollata estraniandosi totalmente dal contesto al punto da non essere intervenuta in nessuna dinamica affrontata nel corso della puntata.

Vedendola fortemente in difficoltà, Alfonso Signorini l’ha chiamata in confessionale dove Antonella sperava di poter sentire almeno la voce del fidanzato. Signorini, però, le ha spiegato che essendo stato squalificato non poteva essere in studio (successivamente Antonella si è chiesta perchè dal momento che Ginevra Lamborghini, pur essendo stata squalificata, è sempre stata in studio, ndr). Antonella, così, si è lasciata andare ad una dichiarazione d’amore per il fidanzato.

Le parole di Antonella Fiordelisi per Edoardo Donnamaria

“Mi sento persa adesso senza di lui”, ha detto Antonella Fiordelisi in confessionale. Poi, ripensando ai mesi trascorsi con Edoardo e alle settimane che dovrà affrontare da sola, Antonella si è lasciata andare ammettendo di non essere mai stata innamorata come lo è di Donnamaria.

“Mi sento strana, sento che mi manca qualcosa. Visto che lui ha fatto un bellissimo percorso, spero che la gente non si focalizzi sulla squalifica perchè lui è tanto altro…”, ha detto tra le lacrime. E poi ha concluso: “Voglio dirgli che mi dispiace per tutte le volte che abbiamo litigato e che se tornassi indietro non lo rifarei. E adesso che non c’è ho capito che sono tanto innamorata e non mi era mai successo”.

