Antonella Fiordelisi, due di picche ad Edoardo Donnamaria?/ “Non mi fido…”

Antonella Fiordelisi e i dubbi su Edoardo Donnamaria

Il feeling tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria cresciuto in modo esponenziale nelle scorse ore, ha subito una battuta d’arresto. Complice un commento di Sonia Bruganelli che ha invitato Antonella a stare attenta ipotizzando che Edoardo non sia realmente interessata a lei, la Fiordelisi è stata assalita da mille dubbi. Nonostante in tanti, nella casa, l’abbiano rassicurata ribadendo il forte interesse di Edoardo nei suoi confronti, Antonella ha fatto un passo indietro dopo aver ascoltato una confessione di Gegia. Quest’ultima, infatti, le ha raccontato dell’interesse di Edoardo nei confronti di Giaele durante i primi giorni di convivenza. Gegia, inoltre, ha aggiunto che, dopo aver ricevuto il rifiuto di Giaele, Edoardo avrebbe poi rivolto le proprie attenzioni ad Antonella

Edoardo ha chiesto così un confronto a Gegia la quale ha ribadito di aver avuto quell’impressione. Edoardo, da parte sua, si è lasciato andare ad una vera dichiarazione nei confronti della Fiordelisi che, però, non sembra credergli totalmente.

Le parole di Antonella Fiordelisi su Edoardo Donnamaria

Dopo aver ascoltato il parere dei suoi coinquilini, Antonella Fiordelisi si è lasciata andare alle lacrime. “Non c’è proprio un caz*o da piangere, io sto qua. Io più che dirti che non mi frega un cazzo di nessun’altra persona che sta qua dentro che ti devo dì”, le parole di Edoardo che ha provato a rassicurare Antonella ribadendole tutto il suo interesse. Nonostante tutto, però, la Fiordelisi non ha cancellato i dubbi e si è sfogata con Patrizia Rossetti.

“Non sono la seconda scelta di nessuno. Ci ha provato con Giaele e poi con me. Non va bene”, ha detto Antonella. “Non credo che sia così! ci ho parlato ed Edoardo è un ragazzo sensibile e intelligente, ma la cosa migliore è parlarci. Ma poi ci ha provato. Le ha fatto un massaggio ai piedi”, la replica di Patrizia Rossetti.

