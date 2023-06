Antonella Fiordelisi, duro sfogo contro gli hater: “Troppa cattiveria”/ Poi arriva la decisione estrema

Antonella Fiordelisi e le critiche degli haters

Antonella Fiordelisi nel mirino degli haters. Nonostante il Grande Fratello Vip sia finita, la Fiordelisi continua ad essere oggetto di durissime critiche. Ogni suo movimento social dà vita a polemiche e critiche che, negli ultimi giorni, sarebbero diventate insopportabili per l’ex schermitrice. La Fiordelisi, a Parigi per un evento di moda, dopo aver ringraziato i fan per il sostegno che le hanno dimostrato anche in quest’occasione, è tornata su Twitter per annunciare la propria decisione in seguito alle critiche ricevute. “Grazie a tutti per il sostegno di oggi! Ne avevo bisogno. Siete stati carinissimi”, ha detto emozionata.

Tuttavia, diversi utenti, hanno rivolto anche alcune critiche ad Antonella che ha così deciso di dire addio a Twitter dove è sempre stata molto attiva da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. “Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter“.

La reazione dei fan alla decisione di Antonella Fiordelisi

La decisione di Antonella Fiordelisi ha così scatenato la reazione dei fan. Da una parte ci sono quelli che approvano la scelta di Antonella di staccarsi dai social e di non rispondere a nessuno e dall’altro c’è chi punta il dito contro gli haters, rei di rendere invivibili i social.

“Se fossi un parente o un amico di Edo e Antonella. Gli direi di farsi due regali. Uno disinstallare Twitter. È letteralmente il male soprattutto per lei. Due prendersi due giorni staccare da tutto e mettere il cell in una scatolina chiuso per 48 ore. Si vive meglio”, ha scritto qualcuno e un altro ha aggiunto – “Le donnalisi: Si si Antonella fai bene finalmente hai capito che ti devi staccare da Twitter così non ricevi più odio’. Sempre loro che le criticano pure il paio di mutande che indossa (e spoiler lo hanno fatto). Ma fate una cosa seguitela solo quando pubblica il fidanzato”.

Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter 🫶🏻 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) June 8, 2023













