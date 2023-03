Antonella Fiordelisi e Davide intimi al GF Vip/ Lui: “Per me è come una sorella”

Antonella Fiordelisi e Davide Donadei, all’interno della Casa del Grande Fratello, si sono avvicinati particolarmente, soprattutto dopo la delusione che la concorrente ha ricevuto da Edoardo Donnamaria. Dopo aver visto il video dei due che si abbracciano, il fidanzato dell’ex schermitrice ha ironizzato: “Io sono un mostro, questa è la verità. Io la Murgia la abbracciavo così”, facendo riferimento proprio alla reazione di Antonella dopo aver visto i video di lui e di Nicole.

Davide si è difeso spiegando: “A me non sembra assolutamente la stessa cosa, sono vicino ad Antonella nei momenti di difficoltà. La mia non è una missione, siamo vicini, non ho pensieri oltre quelli di un’amicizia”. Anche la Fiordelisi ha sottolineato: “Io gli voglio un mondo di bene”. Lo chef ha proseguito: “Ho la testa fuori dalla Casa purtroppo. Antonella è una bellissima ragazza ma come ho detto anche in confessionale la vedo come una sorella minore”.

Edoardo Donnamaria non crede all’amicizia

Secondo Edoardo Donnamaria, “Antonella non vede Davide assolutamente come un fratello maggiore perché ha detto ‘Come mi piace Davide, ha proprio il carattere del mio fidanzato ideale’…”. Antonella Fiordelisi ha specificato: “Io ho detto che i miei ex sono molto simili a lui caratterialmente ma gli voglio bene, è un amico. Mi sta sempre vicino”. Avendo passato dei giorni molto particolari, alla concorrente sono stati molto vicini sia Davide, sia Andrea Maestrelli.

