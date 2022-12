“Antonella Fiordelisi e Donnamaria più innamorati di ciò che mostrano”/ Signorini…

Signorini promuove la coppia di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

La prima ed unica coppia presente nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è quella formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Dopo tanti dubbi, Antonella ha abbassato le difese e si è lasciata andare totalmente tra le braccia di Edoardo ammettendo di essersi innamorata. Una coppia che sta dividendo il pubblico tra i fan che la adorano e che continuano a mandare aerei di sostegno e haters che non credono totalmente al sentimento. A credere nell’amore tra Antonella ed Edoardo è Alfonso Signorini che, in ogni puntata del reality show, dedica uno spazio ai Donnalisi, come li chiamano i fan.

Antonella Fiordelisi: "Delusa da Giaele e Micol, spregevoli"/ Edoardo appoggia "Detta frase brutta e stupida"

Ogni giorno, Edoardo e Antonella creano dinamiche con il loro rapporto, ma anche con le amicizie che hanno nella casa. Tra i due non mancano frecciatine e piccole discussioni che poi riescono a risolvere sempre e, secondo quanto sostiene Signorini, tra i due, l’amore è molto più forte di ciò che stanno mostrando.

GF Vip, Antonella accusa Salemi "legge solo tweet brutti"/ Lei "Faccio il mio lavoro"

Le parole di Signorini su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Alfonso Signorini, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, ha promosso l’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. “Io credo che, in realtà, siano molto più innamorati di quanto diano a vedere” – svela Signorini. “Edoardo, si sa, è innamorato pazzo, ma anche Antonella ci sta mettendo molto cuore in questo rapporto”, aggiunge il conduttore del Grande Fratello vip.

“Antonella ha tutte le sue difese, vuole farsi vedere nella sua autonomia ed è una grande provocatrice, ma secondo me, un bel po’ di cuore ci sta mettendo in questo rapporto. Non è solo strategia, almeno questo è quello che mi auguro”, aggiunge Signorini.

Antonella Fiordelisi minaccia Edoardo Donnamaria/ "Ti lascio e non torno indietro"













© RIPRODUZIONE RISERVATA