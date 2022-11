Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, amore al capolinea?/ Lei sbotta…

Antonella Fiordelisi sbotta con Edoardo Donnamaria: “Mi hai rotto il ca**o e…”

Ancora tensioni nella casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. La concorrente del Grande Fratello Vip non sopporta l’idea di non riuscire ad avere un dialogo costruttivo con Edoardo ed è intenzionata a mollarlo. I fan della coppia però non riescono a farsene una ragione. Nelle ultime ore, Antonella ha notato un comportamento strano da parte di Edoardo e per questo motivo ha cercato un confronto con lui: “Perché sei con me se sono una palla? Rispondimi. Tu capisci fischi per fiaschi. Io dico che, se ogni cosa che io dico, tu parti in quarta, mi sento soffocare perché non posso esternare quello che penso. Non mi dà fastidio se sei geloso, il problema è che non mi dici mai nulla in questa relazione, non soffoco per la gelosia. Vuoi litigare per forza, io mi avvicino sempre… Mi sono rotta il ca**o”.

Per quale motivo Antonella Fiordelisi ha discusso nuovamente con Edoardo Donnamaria? A scatenare la discussione sarebbe stata una reazione di gelosia da parte di Antonella che avrebbe visto Edoardo abbracciare Micol Incorvaia. Antonino Spinalbese ha cercato di far ragionare poi Antonella seppur invano. La coppia sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno e i fan stanno tremando.

Nei giorni scorsi Edoardo Donnamaria si era infuriato con Antonella Fiordelisi. La concorrente del Grande Fratello Vip aveva accettato di giocare a scacchi con Antonino Spinalbese rifiutandosi di farlo invece con Edoardo. Antonella era distesa a letto e Edoardo le si è avvicinato chiedendole: “Giochiamo?”. In confessionale, Antonella ha poi chiarito: “Dovevamo fare una partita io e Edoardo, ma siccome ci doveva arbitrare Tavassi, ho pensato va be’, la facciamo dopo”. Antonino Spinalbese, poi, si è avvicinato a loro e ha proposto a sua volta di fare una partita. Antonella non ha esitato un attimo: “Allora giochiamo io e te”.

A quel punto Edoardo Donnamaria è andato su tutte le furie e si è alzato dal letto: “Ma stai scherzando? Ma vaffan**lo, te l’ho detto un minuto fa. Ti ho appena detto di fare una partita, mi hai detto di aspettare dieci minuti. Appena arriva Antonino dici: “Sì, giochiamo”. Ma sei stupida. Sei proprio stupida, levati. Mi hai fatto rosicare, gioca tu. Questa cretina, mamma mia che imbecille è questa. Incredibile”. Antonella pensa che Edoardo abbia avuto quella reazione in quanto geloso di Antonino: “Edoardo è molto geloso di Antonino. Ci sono rimasta male, poi adesso che siamo più uniti rispetto a qualche settimana fa, sono molto più sensibile ed emotiva con lui, perciò ogni cosa che vedo, che mi dà fastidio, scoppio purtroppo. Se ci fosse stato Luca al posto di Antonino, Edoardo non avrebbe reagito così”.











