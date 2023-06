Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: che succede, dopo la rottura?/ Edoardo Tavassi rompe il silenzio

Grande fratello vip 7: Edoardo Tavassi rompe il silenzio sulla rottura degli ex, Donnalisi

Fa rumore, al centro dell’attenzione mediatica, la notizia della rottura post-Grande fratello vip di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, su cui ha ora voce in capitolo anche Edoardo Tavassi.

Via social, tra gli utenti attivi online, si sollevano tra le congetture più disparate rispetto ai possibili motivi che possano celarsi dietro la preannunciata fine della lovestory dei Donnalisi, la crasi coniata dal web come definizione della coppia vip venutasi a formare tra le mura della Casa dell’ultima edizione del reality show sulla convivenza forzata made in TV: il Grande Fratello vip 7.

Tra le ipotesi c’é chi, tra i detrattori della coppia ex GFVIP, ipotizza che la rottura sia premeditata in una storia d’amore inventata ad arte come mossa mediatica per visibilità e tornaconto personali. E, poi, c’è l’ex coinquilino vip Edoardo Tavassi che ha voce in capitolo, in un intervento a fronte della tanto discussa rottura dei Donnalisi, ripreso da Giuseppe Porro sulla sua pagina di blogging gossip via Instagram.

“Non dico niente perché io voglio soltanto che tutti siano felici, se sono contenti io sono contento -fa sapere Edoardo Tavassi, incalzato sul conto dei forse “ex” giurati del Grande Fratello vip 7, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Grande fratello vip 7, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi verso il ritorno di fiamma?

Ma non é tutto. L’intervento, poi, prosegue con ulteriori dichiarazioni sibilline dell’ex coinquilino, sui Donnalisi: lo ho detto che l’unico modo per scoprire realmente ‘se state bene non è dentro questa casa’… ma questa cosa la dicevo anche per me stesso, ‘ma dovete scoprirla fuori'”. Insomma, a detta del fratello di Guendalina Tavassi ed ex Grande Fratello vip 7 la compatibilità della coppia vip va testata fuori dalle dinamiche dello showbiz e dalla TV.

Tuttavia, non é escluso un ritorno di fiamma per i Donnalisi, l’ennesimo: “Posso dire una cosa? Lo dico chiaramente, è ufficiale come quante volte si sono lasciati nella Casa. 184 volte”, aggiunge a conclusione, sibillinamente, Edoardo Tavassi.

Nel frattempo, intanto, anche l’ex Amici 22 Mattia Zenzola rilascia un intervento rivelatorio, a margine dei rapporti interpersonali con Christian Stefanelli.











