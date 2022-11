Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hot al GF Vip/ Il papà di lei approva, la mamma di lui commenta…

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: il pensiero del papà di lei

Al Grande Fratello Vip 2022 si è accesa la passione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due concorrenti non hanno saputo resistere alla tentazione e, negli ultimi giorni, si sono lasciati andare ad intimi momenti sotto le coperte. A commentare quel trasporto che li unisce (fisico oltre che mentale) sono stati anche i loro stessi genitori e le reazioni sono state contrastanti. Chi approva senza ombra di dubbio la nuova coppia della Casa è Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella.

Parole di approvazione per il ragazzo erano arrivate durante l‘incontro in giardino con la figlia, in una delle recenti puntate del reality. In quell’occasione il signor Fiordelisi ha parlato a cuore aperto alla sua Antonella del nascente rapporto con il giovane volto di Forum. Un altro attestato di approvazione è arrivato pochi giorni fa sui social, come reazione alla notte hot vissuta dai due giovani Vipponi sotto le coperte. In quell’occasione Stefano Fiordelisi aveva messo like a un commento su Twitter che commentava positivamente la notte di fuoco tra i due, respingendo le critiche.

La mamma di Edoardo Donnamaria turbata dal flirt con Antonella Fiordelisi?

Oltre a Stefano Fiordelisi, anche la mamma di Edoardo Donnamaria ha voluto esprimersi riguardo il nascente flirt e la notte hot tra Antonella Fiordelisi e il figlio al Grande Fratello Vip 2022. Intervenuta nello studio di Forum, programma nel quale Edoardo lavora, la signora Chicca Bianco Crista Donnamaria ha parlato del percorso del figlio nel reality: “Sono tranquillissima. Sono preoccupata per altri versi, però sono tranquilla“.

Grande tranquillità per l’avventura di Edoardo a Cinecittà, ma anche un filo di velata preoccupazione per come potrebbero andare le cose nella Casa. La mamma del concorrente si paleserebbe piuttosto turbata su questo nascente sentimento tra il figlio ed Antonella, a differenza invece del papà di lei che appare tranquillo e contento. La coppia, dopo i tira e molla iniziali, sembra ora aver trovato un proprio equilibrio. Eppure sono in molti ad attaccare soprattutto la ragazza, accusata di prendersi gioco dei sentimenti di Donnamaria.

