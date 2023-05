Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria in crisi?/ Lei allarma i fan: “Mai elemosinare attenzioni”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria in crisi dopo il Grande Fratello Vip?

Dopo la notizia della rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, un’altra coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip pare stia vivendo un momento di crisi. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, noti anche come ‘Donnalisi’, coppia che durante il reality ha fatto discutere non poco dentro e fuori la Casa di Cinecittà.

Gli indizi di una crisi li ha lanciati proprio Antonella attraverso i suoi social. Presto i Donnalisi compiranno 7 mesi insieme, e quando una fan ha chiesto ad Antonella se li festeggeranno, lei ha risposto: “Lo sapete che non è un tipo da festeggiamenti”, facendo dunque intendere che non ci sarà alcun tipo di celebrazione di coppia.

Antonella Fiordelisi, frecciatina a Edoardo Donnamaria?

Ma non è finita qui, visto che la vera bomba è arrivata poco dopo. Ancora una volta è stata Antonella Fiordelisi a fomentare le indiscrezioni di una crisi con Edoardo Donnamaria, postando questa volta su Twitter una frase che ha allarmato i fan dei Donnalisi. “Mai elemosinare attenzioni!”, ha scritto Antonella, usando appunto l’hashtag ‘Donnalisi’, frase che, vista la tempistica, sembra proprio una stoccata ad Edoardo e alla mancanza di festeggiamenti per i loro 7 mesi insieme. Una serie di indizi quindi che hanno scatenato la preoccupazione dei fan ma che per ora non trovano conferma o smentita dai diretti interessati.

