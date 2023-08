Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: rottura certa?/ Lei corteggiata da un calciatore e lui…

Grande Fratello: gli ex GFvip 7, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria restano al centro del gossip, dopo la rottura

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi tornano a far parlare di sé, dopo la rottura drastica che li ha visti protagonisti nel post GF vip 7. Al gioco dell’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini i due influencer hanno conquistato l’occhio pubblico televisivo diventando protagonisti di una tormentata lovestory, al cospetto delle sentenze mediatiche, tra le più disparate.

Forum, Edoardo Donnamaria non confermato nel cast?/ Lo spoiler bomba

Tuttavia da diverse settimane i due ex GFvip sono protagonisti del gossip che vede ormai giunta al capolinea la loro lovestory che si direbbe finita dopo l’ennesima ondata di crisi amorosa. Questo, mentre un calciatore iberico di fama internazionale, lo spagnolo Iker Casillas Fernández, starebbe riservando una corte serrata alla fascinosa modella e influencer salernitana, tanto che Antonella con Edoardo e il “terzo incomodo” potrebbero presto rivelarsi il nuovo triangolo nella storia del gossip made in Italy.

Edoardo Donnamaria, frecciatina social per Antonella Fiordelisi?/ "Menti piccole parlano…"

Esplode il triangolo, tra gli ex Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi?

Lo spagnolo metterebbe da tempo like a tutti gli stati pubblicati via social dalla influencer uscente del GFvip 7, segno che lui sia ora intenzionato a manifestare il suo interesse verso la campana. E, nel frattempo inoltre, Edoardo Donnamaria sembrerebbe non aver dimenticato del tutto Antonella Fiordelisi.Questo, soprattutto dal momento che l’ex GFvip 7 avanzerebbe la minaccia di azioni legali viste alcune indiscrezioni circolanti nel web rispetto ai vociferati rapporti interpersonali tra lui e una sedicente psicoterapeuta: “C’è qualcuno, a quanto pare, che si spaccia per la mia psicologa e racconta cose ovviamente inventate -si rileva tra le righe dello sfogo di contestazione di Edoardo Donnamaria, che così chiarirebbe il suo status di single, dopo la rottura con Antonella Fiordelisi -, a parte che come fate a credere a ste robe non si sa… comunque è ovviamente tutto fake il mio psico è un uomo, PROFESSIONISTA e mena pure (occhio che partono denunce grullini)”.

Edoardo Donnamaria addio alla Tv dal prossimo anno?/ "Forum ha deciso di confermarlo", l'indiscrezione

Insomma, la lovestory di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria potrebbe registrare un ritorno di fiamma tra le parti coinvolte, alla luce del fatto che nessuno tra gli ex si direbbe sentimentalmente impegnato dopo la rottura. Intanto, inoltre, il Grande Fratello torna a far discutere per la possibile partecipazione di Marina Fiordaliso…











© RIPRODUZIONE RISERVATA