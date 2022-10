Antonella Fiordelisi è fidanzata?/ Ilenia Virno: “Fake news, è single da giugno”

Antonella Fiordelisi non è fidanzata al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. Il rumors è circolato sul web per diversi giorni, ma a metterci una pietra sopra è stata Ilenia Virni, ospite di Trends and Celebrities con Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang su Rtl 102.5. I conduttore dell’emittente radiofonica hanno chiesto alla amica della vippona proprio quale fosse il suo status sentimentale prima dell’ingresso nel reality show e lei non ha avuto dubbi: “È single”.

L’ultima relazione avuta dalla atleta risalirebbe ormai a diversi mesi fa. “È stata fidanzata con un ragazzo fino a giugno. Era il suo migliore amico storico, Gianluca (Benincasa, ndr), di Salerno”. Era stato proprio lui nelle scorse ore a esporsi pubblicamente sui social network, postando una foto di loro due insieme su Instagram. “Sono felice che tu sia felice”, questa la didascalia, che era apparsa come una frecciata. Tra loro, però, pare che non ci sia ormai più nulla, anche se le cause della rottura non sono state rese note.

Antonella Fiordelisi è fidanzata? Ilenia Virno parla del flirt con Edoardo Donnamaria

Ilenia Virno, oltre a ribadire che l’amica Antonella Fiordelisi non è più fidanzata con Gianluca Benincasa, ha parlato ai microfoni di Trends and Celebrities su Rtl 102.5 del suo flirt con Edoardo Donnamaria nella casa del Grande Fratello Vip. “In questo momento non so se nascerà qualcosa tra i due, è difficile percepire le sensazioni da fuori. Lei è sicuramente incuriosita da lui. Sono contenta, perché nel reality show c’è bisogno di affetti. Antonella si sta legando a questo ragazzo e con lui la vedo serena. Anche se dovesse esserci una semplice amicizia, sarebbe bello”, ha commentato.

In tal senso, ha rivelato anche che la vippona è piuttosto diffidente nell’instaurare delle relazioni con coloro che non conosce. “Ha sempre avuto un rapporto conflittuale sia nelle amicizie sia in amore. È sempre quella un po’ più forte e le persone tendono a sfruttare la sua immagine. Non sa mai se le si avvicinano per convenienza o per reale sentimento”, ha concluso.











