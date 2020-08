Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo in crisi?/ “Hanno litigato pesantemente”

Nuove nuvole all’orizzonte per Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Tutto sembrava procedere per il meglio per la coppia, ma le indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano, amica della modella, parlano di ben altra situazione. Stando, infatti, a quanto racconta Deianira, Antonella le avrebbe confermato che le cose con Francesco non stanno andando bene e che, anzi, c’è stato un duro litigio. Dopo aver letto le testimonianze della crisi con Chiofalo, Deianira ha infatti contattato di persona la Fiordelisi, così ha svelato: “Mi ha appena confermato di averci litigato pesantemente”. Quale sia il motivo di questa lite però non viene spiegato ma è certo che non si tratti di qualcosa di superfluo, viste le voci e la conferma che la stessa modella ha dato alla Marzano.

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, nuova rottura in vista?

In effetti, l’ultimo post pubblicato su Instagram che vede Antonella Fiordelisi assieme a Francesco Chiofalo risale allo scorso 30 luglio. Per quasi un mese la modella non ha più postato scatti insieme al suo fidanzato. Come mai? Le motivazioni di questo allontanamento potrebbero essere presto svelate dai diretti interessati che, già qualche mese fa, non si sono tirati indietro e hanno parlato di crisi e tradimenti, con tanto di lacrime, direttamente su Instagram. Se così fosse anche in questa occasione, sia Antonella che Francesco potrebbero a breve intervenire sui rispettivi social per fare qualche importante annuncio in merito al loro rapporto. Non ci resta che attendere aggiornamenti.



