Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà: accordo prima del GF Vip 7?/ Retroscena…

Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà: accordo per litigare e creare dinamiche al Grande Fratello vip 7?

La terza puntata del Grande Fratello Vip 7 ha portato a galla retroscena sul rapporto tra Antonella Fiordelisi e Sofia Giaele De Donà. Tra le due, durante la diretta con Alfonso signorini, sono volate parole grosse durante le nomination. Tutto è venuto a galla quando Giaele, per motivare la nomination alla Fiordelisi, ha detto: “Nomino Antonella perché delle volte è troppo istintiva e parte con delle frecciatine non necessarie. Non la fatto solo con me, ma con diverse persone. E secondo me, appunto, non era necessario”. Parole che hanno fatto infuriare Antonella che ha così svelato di aver avuto contatti con la De Donà prima ancora di incontrarla nella casa del Grande Fratello Vip 7.

“Se pensi questo di me, perché prima di entrare nella Casa mi hai mandato dei messaggi come ‘dormiamo insieme’?”, ha replicato Antonella mentre Giaele ha spiegato di aver cambiato idea su di lei nel corso degli ultimi quattro giorni. La confessione della Fiordelisi, però, non è passata inosservata con Signorini che ha chiesto delucidazioni sui rapporti che le due vippone hanno avuto prima dell’inizio del reality.

Il retroscena su Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà

Alfonso Signorini ha così indagato su cosa è realmente accaduto tra Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà e, quest’ultima, ha aggiunto: “Sì, e lei mi ha telefonata pure più volte dicendomi ‘sì, va bene, facciamo che siamo amiche… Mi hai detto che qui dentro avremmo potuto inventarci una litigata. Possiamo diventare amiche e poi nella Casa fare una litigata per creare dinamiche”.

Un botta e risposta senza precedenti quello tra la Fiordelisi e la De Donà che, in una sola settimana di permanenza all’interno della casa di Cinecittà, hanno creato numerose dinamiche e sono pronti a darsi battaglia.

