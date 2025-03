Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini sono fidanzati? L’indiscrezione che li vede insieme sta infiammando il gossip non soltanto per la loro relazione, ma anche per le vecchie tensioni che legano la concorrente del Grande Fratello Vip 2022 a Elisabetta Gregoraci. Come è noto, l’ex moglie di Flavio Briatore ha avuto una storia con l’imprenditore fiorentino alla fine del 2024.

L’attenzione è concentrata su queste due donne, unite dal fatto di condividere lo stesso uomo, ma anche da un passato di conflitti che ora, con l’ingresso di una nuova storia d’amore, potrebbe riaccendersi.

Antonella Fiordelisi è fidanzata con Fratini? Incontri non casuali e foto confermano

Dopo una foto condivisa sui social e successivamente rimossa tempestivamente, Antonella Fiordelisi e Fratini lasciano poco spazio a dubbi: i due sembrano una coppia consolidata. Pare che ci sia un interesse reciproco molto intenso e forte.

Come è emerso da un’altra foto, l’ex gieffina stringe la mano di un uomo misterioso durante una partita della Fiorentina. Subito dopo, ha pubblicato un suo scatto dagli spalti, aumentando così le conferme sulla loro relazione. In precedenza, la donna si era dichiarata single, ma evidentemente il suo cuore è ormai impegnato con Fratini.

Elisabetta Gregoraci e Fiordelisi rancori passati: botta e risposta

Il passato della Gregoraci e Antonella Fiordelisi è caratterizzato da un rancore mai del tutto sopito. Ciò risale al 2021: all’epoca la schermitrice aveva lanciato un’accusa di subire violenza psicologica da parte di una persona che stimava, riferendosi a un attacco subito dalla conduttrice Rai.

L’ex gieffina aveva infatti espresso la sua delusione riguardo ai duri commenti che Elisabetta aveva lanciato nei suoi confronti, criticando in particolare i like che Flavio Briatore aveva messo sotto le foto della giovane. Dal canto suo, Elisabetta ha negato l’esistenza di un vero e proprio conflitto con Antonella, minimizzando la questione. La neo storia d’amore tra la Fiordelisi e Giulio Fratini potrebbe infatti riaccendere il rancore tra le due ex rivali?