Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini si godono un'estate d'amore alle Isole Baleari: bagni al mare, tuffi e tanto buon cibo tra Ibiza e Formentera

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, insieme da diversi mesi. I due continuano la loro estate d’amore: in questo momento stanno trascorrendo le vacanze estive alle Isole Baleari, su uno yatch di lusso. Dividendosi tra Ibiza e Formentera, i due si stanno godendo alcuni giorni di relax, lasciandosi andare ad abbracci e tenerezze. Un amore profondo, il loro, nonostante sia nato relativamente da poco: le vacanze insieme non fanno altro che fortificare il loro legame, tra teneri momenti, baci sensuali e scatti postati sui social. Non mancano, infatti, le foto dei loro giorni insieme davanti a buon cibo e panorami mozzafiato, ma anche momenti intimi dedicati alla loro storia.

Sui social il loro amore fa faville. Tanti post “carosello” insieme in cui i due si mostrano belli e innamorati, tra tuffi, bagni al mare, cibo buonissimo e sole. Se infatti inizialmente il loro amore non era stato ufficializzato, adesso le cose sono più che esplicite: i due, infatti, non solo non si nascondono più ma spesso postano foto insieme sui social, mostrando il loro amore alla luce del sole, o meglio, al chiaro di luna. Proprio al chiaro di luna, infatti, i due si lasciano andare a bagni e tenerezze.

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, estate bollente tra baci e tenerezze

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini hanno ufficializzato il loro amore solo qualche settimana fa e da quel momento hanno preso il via anche su Instagram, dove si mostrano più belli che mai: non mancano infatti scatti social con baci e tenerezze varie, anche alle Isole Baleari, dove stanno trascorrendo alcuni giorni d’amore. Diversi, infatti, i post insieme, con tantissimi commenti da parte dei fan, che già li “shippano” innamorati della storia d’amore fresca di nascita ma già molto intensa.